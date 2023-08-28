Indonesian Television Awards 2023 Hadirkan Dua Kategori Baru

JAKARTA - Indonesian Television Awards 2023 menghadirkan dua kategori baru sebagai bentuk penghargaan bagi program televisi dan insan pertelevisian Indonesia. Diketahui ITA merupakan ajang penghargaan terbesar dan paling prestisius bagi program televisi serta insan pertelevisian Indonesia.

Malam puncak ITA 2023 digelar pada 25 September 2023, yang disiarkan langsung oleh Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) dan GTV dari studio tercanggih serta terintegrasi di Asia, Studio RCTI+ yang berada di kawasan MNC Studios, Jakarta, mu lai pukul 21.30 WIB. Lalu keesokan harinya yakni, 26 September 2023 akan digelar Concert Celebration ITA 2023 yang disiarkan langsung oleh RCTI juga dari Studio RCTI+ mulai pukul 22.00 WIB.

BACA JUGA: Raffi Ahmad dan Ruben Onsu Bersaing di Indonesian Television Awards 2023

“Hadirnya Indonesian Television Awards dari tahun ke tahun, selalu beriringan dengan perkembangan industri televisi di Indonesia. Oleh karenanya, Indonesian Television Awards 2023 menghadirkan dua kategori penghargaan baru sebagai bentuk apresiasi terhadap program televisi dan insan pertelevisian di Indonesia yang telah memberikan dampak positif kepada masyarakat melalui program atau karya yang mereka buat,” kata Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI.

Indonesian Television Awards 2023 merupakan gelaran ke-8 kalinya, sejak diselenggarakan pertama kali pada tahun 2016. Melihat perkembangan program televisi yang semakin variatif dan inovatif, membuat Indonesian Television Awards 2023 menghadirkan 15 kategori penghargaan, dan 2 diantaranya merupakan kategori baru, yaitu Kategori Pendatang Baru Televisi Terpopuler serta Kategori Program Kompetisi Olahraga Terpopuler. Ke-15 kategori penghargaan tersebut, terbagi menjadi 9 kategori program televisi, 5 kategori individu, serta 1 kategori spesial.

Seluruh kategori penghargaan dalam Indonesian Television Awards 2023 tidak hanya berdasarkan genre program, namun juga berdasarkan slot tayang program televisi dan pelaku industri televisi di Indonesia. Untuk penentuan nominasi masing-masing kategori bukan berdasarkan dari rating, tetapi berdasarkan survei top of mind pemirsa terkait program televisi selama periode tayang Agustus 2022 - Juli 2023. Survei dilakukan di 28 kota dengan jumlah sample mencapai 1.500 responden yang dilakukan oleh lembaga independen Roy Morgan Research.

“Survei yang kita lakukan dalam Indonesian Television Awards 2023 adalah dengan cara mendatangi rumah-rumah para pemirsa televisi dan melakukan wawancara untuk mengetahui program yang paling terpopuler untuk masing-masing kategori. Alhasil, dari survei yang kita lakukan di 28 kota tersebut, keluarlah nama-nama nominasi dari masing-masing kategori yang ada di Indonesian Television Awards 2023,” ucap Ira Soekirman selaku Director Roy Morgan Research.