Raffi Ahmad dan Ruben Onsu Bersaing di Indonesian Television Awards 2023

JAKARTA - Raffi Ahmad dan Ruben Onsu turut mengisi nominasi dalam ajang penghargaan Indonesian Television Awards 2023 yang akan tayang pada 25 September mendatang. Dalam acara ini, Raffi dan Ruben bersaing dengan masuk dalam kategori yang sama yakni Pembawa Acara Televisi Terpopuler.

Momen ini pun membuat Raffi dan Ruben harus bersaing dengan sehat. Raffi mengatakan dirinya dan Ruben saling mendukung dan menerima apapun hasil di puncak penghargaan.

“Kalau kita sih sebenarnya saling support aja. Kalau Ruben yang menang gue bisa ‘Ben pinjem dulu (pialanya)’. Jadi gue bisa foto,” ungkap Raffi saat Konferensi Pers Indonesian Television Awards 2023 di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (28/8/2023).

Ruben pun menanggapi momen ini. Ia mengatakan dirinya dan Raffi sudah berjanji untuk saling mendukung dan berfoto bersama siapa pun yang akan memenangkan piala ITA 2023 mendatang.

“Kita udah janjian pokoknya siapa yang menang kita harus foto dan upload itu,” balas Ruben.

Sementara itu, Ruben dan Raffi Ahmad sendiri juga bersanding dengan nominasi lainnya seperti Ayu Ting Ting, Andhika Pratama, Irfan Hakim, dan Feni Rose. Raffi mengatakan para nominasi di kategori ini begitu bertalenta dan cukup sulit mengalahkan mereka.

“Berat-berat semua, bagus. Kita jadi nominasi aja sudah senang, bisa jadi bagian di acara Indonesian Television Awards ini,” papar Raffi.

