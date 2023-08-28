Indonesian Television Awards 2023 Digelar, Bakal Dimeriahkan Idol K-Pop

JAKARTA - Ajang penghargaan Indonesian Television Awards 2023 akan segera digelar. Puncak penghargaan bergengsi ini akan berlangsung pada 25 September 2023 di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.

Acara yang sudah berlangsung selama 8 tahun ini akan kembali mengapresiasi para insan pertelevisian Tanah Air dengan memberikan penghargaan. Sejumlah nominasi pun telah diumumkan dan siap mendapat vote dari masyarakat Indonesia.

Sementara itu, Dini Putri, selaku Programming & Acquisition Director RCTI ikut antusias dengan hadirnya ajanh penghargaan tahunan ini. Dini pun mengungkap salah satunya yang spesial ialah ada dua kategori terbaru di ITA 2023 ini.

“Tahun ini ada dua penambahan kategorisasi yaitu Pendatang Baru Televisi Terpopuler, dan Program Kompetisi Olahraga Terpopuler,” ungkap Dini, saat Konferensi Pers Indonesian Television Awards 2023 di Studio MNC, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Senin (28/8/2023).

Dini mengatakan penambahan dua kategori ini dilihat dari munculnya para seniman baru di Tanah Air yang memiliki bakat. Serta antusias para penonton yang begitu tinggi dengan program olahraga di beberapa tahun ke belakang.

“Kita melihat ada banyak talenta baru yang muncul di industri televisi yang bisa menjadi regenerasi dari talent-talent yang ada sekarang,” ungkap Dini.

Selain itu, ITA 2023 ini juga masih bekerja sama dengan Roy Morgan yang merupakan badan riset untuk melakukan riset dan mendapatkan feedback dari para penonton. Sedikitnya badan ini mengumpulkan 1500 koresponden dari 28 kota.

Sementara itu, salah satu yang begitu dinanti para penonton ialah penampilan spesial di panggung ITA 2023. Tiurma Imelda Sinaga selaku Head of Production Operation RCTI mengungkap bakal ada grup musik dari Korea Selatan yang akan tampil di ajang penghargaan ini.

“Tahun ini bocorannya akan ada artis grup Korea,” jelas Tiurma.

