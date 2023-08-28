Peluang Semakin Terbuka, Audisi Online Trending Star Diperpanjang hingga 3 September 2023

JAKARTA - Trending Star mendapatkan antusiasme lebih dari calon bintang. Oleh sebab itu, audisi online untuk Trending Star telah diperpanjang hingga 3 September 2023.

Keputusan ini memberi kesempatan lebih luas bagi para individu berbakat yang belum sempat mendaftar, untuk ikut serta dalam kompetisi yang diinisiasi oleh StarHits, HITS Records, serta YouTube Indonesia ini.

Sejak dibuka, audisi online Trending Star telah menjadi magnet bagi calon penyanyi bintang dari seluruh penjuru negeri. Peserta dari berbagai usia dan latar belakang telah memanfaatkan Trending Star ini untuk menampilkan keahlian mereka dalam bernyanyi.

Dengan perpanjangan waktu hingga 3 September, para calon peserta memiliki peluang tambahan untuk meraih impian mereka dan memperlihatkan kepada dunia kemampuan vokal mereka yang luar biasa. Pendaftaran yang mudah dan proses audisi yang dapat diakses secara online memudahkan siapa saja untuk berpartisipasi, tanpa batasan geografis atau kendala lainnya.

Audisi online ini adalah langkah awal yang penting bagi calon peserta untuk memperoleh pencerahan lebih lanjut tentang perjalanan mereka dalam dunia musik Indonesia. Peserta terpilih akan berkesempatan untuk berkembang, belajar dari para ahli, dan mendapatkan paparan yang luas di hadapan khalayak yang beragam.

Bagi yang belum mendaftar, waktu masih berpihak kepada Anda. Jangan sia-siakan peluang untuk menghadirkan bakat Anda di panggung musik. Pendaftaran untuk audisi online Trending Star akan tetap terbuka hingga 3 September 2023. Ini adalah saat yang tepat untuk mengambil langkah pertama menuju perjalanan yang menarik dalam industri hiburan.

Cara ikutannya sangat mudah. Cukup videoin penampilan bernyanyi kamu dengan lagu dari HITS Records dan Musica yang bisa dipilih di website starhits.id/trendingstar/listsong, lalu upload ke YouTube Shorts dengan ketik nama, judul lagu, serta hashtag #TRENDINGSTAR dan #DiIndonesiaAja. Setelah itu, daftarkan data diri kamu ke website starhits.id/trendingstar.

Jangan sampai ketinggalan. Yuk, ikuti audisi Trending Star sekarang juga dan jadilah bintang baru di industri musik Indonesia. Trending Star, The Search For The Next Star.

