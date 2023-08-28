Belanja Sesuai Kebutuhan, Cara Andien Aisyah Peduli Pada Lingkungan

JAKARTA - Andien Aisyah salah satu artis yang sudah cukup lama menjalankan gaya hidup sustainable dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup yang dia jalankan itu sebagai upaya untuk menjaga lingkungan.

Ibu dua anak itu pun menceritakan cara dia menjaga lingkungan dengan menerapkan conscious consumption. Conscious consumption sendiri merupakan gaya hidup di mana seseorang yang menjalaninya akan lebih bijak terhadap barang dan layanan yang dikonsumsi.

“Jadi yang aku pertimbangkan sebelum aku membeli barang adalah apakah barang itu memiliki dampak baik buat aku secara jasmani, rohani, kesehatan, dan masyarakat,” ujar Andien dalam konferensi pers Danone-AQUA Peluncuran Kampanye #PikirinDulu, baru-baru ini.

Andien menambahkan membeli barang sesuai kebutuhan ternyata memiliki banyak manfaat untuk lingkungan salah satunya bisa mengurangi limbah. Seperti yang sudah diketahui, limbah dari produk yang sudah tidak digunakan dapat berpengaruh terhadap lingkungan.

“Dengan membeli produk sesuai kebutuhan, sebaiknya kita tidak hanya memikirkan bagaimana kita dapat menghemat pengeluaran dengan menggunakan satu produk dalam jangka waktu yang lebih lama, namun juga memikirkan mengenai bagaimana produk tersebut diproduksi termasuk pertimbangan terhadap praktik yang bertanggung jawab terhadap pekerja yang terlibat dan sumber daya alam yang digunakan," jelas Andien.