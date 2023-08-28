5 Artis Indonesia Punya Rumah di Pondok Indah

Artis yang punya rumah di Pondok Indah. (Foto: Instagram/@ahmaddhaniofficial)

JAKARTA - Pondok Indah, Jakarta Selatan, dikenal sebagai kawasan elit yang dihuni orang-orang bergelimang harta. Harga rumah yang ditawarkan di daerah tersebut bahkan bisa menyentuh ratusan miliar.

Banyak artis Tanah Air memiliki hunian di sana. Bahkan, rumah yang mereka bangun terbilang mewah dan pastinya memiliki nilai tinggi.

Berikut ini Okezone rangkum 5 artis Indonesia punya rumah di Pondok Indah.

1. Ahmad Dhani

Sudah banyak yang mengetahui bahwa musisi Ahmad Dhani memiliki rumah di kawasan Pondok Indah. Kediamannya dekat dengan area Mal Pondok Indah.

Selain itu, rumah pentolan Dewa 19 ini punya desain eksterior dan interior yang unik dengan gaya gothic. Ia juga menjalankan aktivitas Republik Cinta Manajemen (RCM) di rumah itu.