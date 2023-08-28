Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Buntut Perebutan Saham, Hubungan Mintarsih dan Keluarga Indra Priawan Merenggang

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |01:35 WIB
Indra Priawan dan Nikita Willy (Foto: IG Nikita Willy)
Indra Priawan dan Nikita Willy (Foto: IG Nikita Willy)
A
A
A

JAKARTA - Tante Indra Priawan, Mintarsih mengaku hubungannya dengan keluarga kakaknya, Chandra Suharto Djokosoetono merupakan ayah dari suami Nikita Willy itu merenggang.

Hal ini berimbas dari munculnya saham baru bernama PT. Blue Bird TBK berdiri pada tahun 2021 lalu. Alhasil, membuat PT. Blue Bird Taxi berdiri semenjak tahun 1971 silam itu melambat perkembangannya.

Buntut Perebutan Saham, Hubungan Mintarsih dan Keluarga Indra Priawan Merenggang

"Hubungan keluarga sudah sangat meregang, disini ada PT Blue Bird Taxi yang sudah membesarkan dan sekarang ada PT Blue Bird TBK mengecilkan yang awal. Apakah dia parasit? mereka besar dengan uang tidak diberikan ke saya,"kata Mintarsih dalam konferensi pers di kawasan Kedoya, Jakarta Barat, Senin (28/8/2023).

Dengan timbulnya masalah tersebut, komunikasi dengan keluarga Indra Priawan secara otomatis bermasalah. Sehingga gaji selama bekerja sebagai Direktur di PT. Blue Bird Taxi, dirinya tidak mendapatkan apa-apa.

"Semuanya sudah dilakukan secara final dan sempurna, kalau diselesaikan secara mengikat, pastinya ibu Mintarsih sudah menerima. Tapi saat saya menanyakan, belum ada menerima apa-apa,"ucap Komarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Mintarsih.

Melihat perjuangan Mintarsih, Komarudin menegaskan kalau kliennya ingin aset-aset di PT. Blue Bird Taxi didirikan bersama Chandra Suharto Djokosoetono serta Purnomo dapat dikembalikan.

Pasalnya, Mintarsih sendiri ingin saham - sahamnya bisa di ahli wariskan kepada anak-anaknya di suatu saat nanti.

"Ibu ini (Mintarsih) ingin dikembalikan haknya sebagai pemegang saham. Jadi kalau apa-apa, bisa diwariskan kepada anak-anaknya,"tutur Komarudin.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini sudah lama menjadi sorotan publik, lantaran menyeret Indra Priawan, suami Nikita Willy. Indra Priawan merupakan anak dari Chandra Suharto Djokosoetono, merupakan kakak dari Mintarsih.

Sebelumnya Mintarsih telah melayangkan somasi terbuka, lantaran ia merasa merugi sahamnya senilai 21,7 persen di sebuah perusahaan taksi tidak bayar. Itu termasuk gaji yang tidak dibayar selama 13 tahun saat ia menjabat sebagai direktur perusahaan tersebut.

"Somasi sudah dilakukan, setelah somasi ketiga mereka memberikan pendapat, diberikan surat klaim pendapat itu. Pendapatnya berseberangan tapi tidak dijawab, mereka beri surat lagi menyatakan sudah membayar tapi bayarnya ke mana kok muncul sudah dibayar, tahu dijual saja saya tidak pernah, dijual ke mana juga tidak tahu, menghitung harganya juga gimana. Kok bisa gitu saja bilang sudah bayar,"jelas Mintarsih.

