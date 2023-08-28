Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis yang Ketahuan Lepas Cincin Nikah, Terbaru Aurel Hermansyah

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |22:35 WIB
5 Artis yang Ketahuan Lepas Cincin Nikah, Terbaru Aurel Hermansyah
Artis Indonesia yang ketahuan lepas cincin kawin. (Foto: Instagram/@aurelie.hermansyah)
A
A
A

JAKARTA - Kehidupan rumah tangga artis selalu jadi sorotan publik. Bila ada tanda-tanda tak harmonis, biasanya hal itu langsung memicu kabar keretakan pernikahan sang artis.

Salah satunya perihal penggunaan cincin kawin. Beberapa artis yang sudah menikah ada yang ketahuan tak menggunakan cincin kawinnya hingga menimbulkan persepsi liar.

Berikut ini Okezone ulas 5 artis yang ketahuan lepas cincin nikah.

1. Aurel Hermansyah


Aurel Hermansyah belakangan tak terlihat mengenakan cincin kawin. Bukan karena pernikahannya sedang goyah, namun hal ini berhubungan dengan kehamilan keduanya.

Aurel yang saat ini tengah mengandung menalami kenaikan berat badan sehingga cincinnya jadi sempit. Namun untuk mengakalinya, ia dan Atta Halilintar membeli cincin baru couple sementara.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155230/justin_bieber-DxZn_large.jpg
5 Penyanyi yang Lepas dari Manager Scooter Braun, Terbaru Justin Bieber
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/33/3140451/artis_indonesia-UVy0_large.jpg
4 Artis Indonesia Tampil Memukau di Red Carpet Cannes Film Festival 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138492/celine_evangelista-4oHL_large.jpg
5 Artis Ibadah ke Tanah Suci Usai Mualaf, Ada Mahalini hingga Davina Karamoy
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/33/3135571/ammar_zoni-pC4o_large.jpg
8 Artis Terkenal yang Tersandung Kasus Narkoba sampai Tiga Kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/205/3129445/david_guetta-Yk84_large.jpg
10 DJ Terkaya di Dunia, Punya Harta Hampir Rp5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/205/3110269/coldplay-6RfQ_large.jpg
4 Band Top Dunia dengan Tarif Manggung Fantastis
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement