5 Artis yang Ketahuan Lepas Cincin Nikah, Terbaru Aurel Hermansyah

JAKARTA - Kehidupan rumah tangga artis selalu jadi sorotan publik. Bila ada tanda-tanda tak harmonis, biasanya hal itu langsung memicu kabar keretakan pernikahan sang artis.

Salah satunya perihal penggunaan cincin kawin. Beberapa artis yang sudah menikah ada yang ketahuan tak menggunakan cincin kawinnya hingga menimbulkan persepsi liar.

Berikut ini Okezone ulas 5 artis yang ketahuan lepas cincin nikah.

1. Aurel Hermansyah





Aurel Hermansyah belakangan tak terlihat mengenakan cincin kawin. Bukan karena pernikahannya sedang goyah, namun hal ini berhubungan dengan kehamilan keduanya.

Aurel yang saat ini tengah mengandung menalami kenaikan berat badan sehingga cincinnya jadi sempit. Namun untuk mengakalinya, ia dan Atta Halilintar membeli cincin baru couple sementara.