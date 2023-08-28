2 Musisi Ogah Manggung Bareng Dewa 19 karena Ahmad Dhani

JAKARTA - Ahmad Dhani terkenal blak-blakan. Dirinya kerap ceplas-ceplos menyikapi sesuatu. Imbasnya, banyak orang yang salah paham dan tersinggung dengan ucapannya.

Oleh karena itu, ada dua musisi yang ogah manggung dengan Dewa 19 karena ulah Ahmad Dhani. Siapakah mereka?

1. Piyu





Piyu ternyata sempat menyimpan rasa sakit hati kepada Ahmad Dhani. Hal ini terungkap ketika Piyu berbincang dengan Gofar Hilman di Podcast Ngobarr.

Awal mula permasalahan ketika Padi mencoba menyodorkan demo lagu kepada Aquarius Musikindo. Piyu memperdengarkan lagu Padi kepada Pak Iin, petinggi Aquarius Musikindo

"Kita dengerin lagunya nih, lagi enak nih di ruangannya Pak Iin dengerin dia gini-gini (menikmati lagu)," ujar Piyu.

Namun kemudian, Ahmad Dhani menyelak. Ia langsung menyampaikan opininya kepada lagu Padi.

“Dia (Ahmad Dhani) bilang 'Pak Iin gak usah diterima Pak, Gak enak'. Sambil ketawa gitu," sambung Piyu.

Piyu sejak saat itu kesal kepada Ahmad Dhani. Bahkan ia kemudian menolak untuk tampil bersama Dewa 19.