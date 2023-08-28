Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Indy Barends Sayangkan Ibunda Aldila Jelita Buka Aib Indra Bekti

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |22:15 WIB
Indy Barends Sayangkan Ibunda Aldila Jelita Buka Aib Indra Bekti
Indra Bekti sayangkan ibunda Aldila Jelita bongkar aib Indra Bekti (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indy bilang Barends mengaku terkejut dengan kemunculan ibunda Aldila Jelita, Marjam Abdurahman. Pasalnya ibunda Aldila Jelita secara terang-terangan membeberkan aib Indra Bekti.

"Iya cukup kaget. Tapi balik lagi kalau kita gak bisa ngerem mulut gitu ya," ujar Indy Barends saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (28/8/2023).

Namun Indy Barends mewajarkan apabila ibunya Dila tidak merestui putrinya rujuk dengan Indra Bekti.

Indy Barends Sayangkan Ibunda Aldila Jelita Buka Aib Indra Bekti

"Kalau aku sih merasa setiap ibu berhak untuk melakukan segala hal untuk anak-anak, nggak subjektif ibunya Dila," ungkap Indy Barends.

Sebab Indy Barends yang merupakan seorang ibu pastinya akan melakukan yang terbaik untuk putrinya.

"Tapi saya pun seorang ibu dan saya pun akan melakukan segala hal untuk anak-anak saya, yang mungkin membuat saya sedih dan akan bersuka cita juga kalau anak saya menyenangkan hati," jelas Indy Barends.

"Ada rasa kecewa mungkin, ada rasa senang. Setiap ibu bisa saja melakukan banyak hal tapi kan ini beda lagi ke istri," tambah Indy Barends.

Namun mantan presenter Ceriwis itu memilih untuk tak ikut campur soal masalah keluarga dari sang sahabat.

"Tapi aku gak mau ikut campur," tutup Indy Barends.

