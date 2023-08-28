Biodata Oge Arthemus, Pesulap yang Ditangkap karena Tanam Ganja

JAKARTA - Pesulap Oge Arthemus (OA) ditangkap Polres Metro Jakarta Barat pada Jumat 25 Agustus 2023. Magician yang pernah mengikuti Asia's Got Talent pada 2019 itu ditangkap karena kedapatan memiliki ganja.

Hasil penelusuran tim MNC Portal, terungkap biodata OA yaitu memiliki nama asli Iwan Saputra. Sementara Oge Arthemus adalah nama panggungnya sebagai pesulap.

Pesulap Oge Arthemus lahir di Tangerang, Banten padq 21 September 1978. Ia juga pernah menempuh pendidikan di salah satu universitas swasta di Jakarta.

Diketahui pesulap dari aliran escapologist itu pernah meraih rekor MURI Indonesia karena aksinya sulapnya, yaitu bermain sulap 70 jam nonstop bersama dua rekannya, Bow Vernon dan Decky San pada 27 Oktober 2007.

Sementara itu Kepala Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawienny Panjiyoga di Mapolres Metro Jakarta Barat, Senin (28/8/2023) kepada wartawan membenarkan, bahwa OA adalah Oge Arthemus.

"Iya betul (Oge Arthemus)," terangnya.

