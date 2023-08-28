Daftar Kontroversi Nursyah Ibu Indah Permatasari

JAKARTA - Kontroversi yang dibuat oleh Nursyah, ibunda dari Indah Permatasari menjadi topik pembicaraan menarik. Bahkan sedikitnya, ada enam kontroversi yang sempat dilakukan oleh Nursyah, terutama saat menghadapi menantunya, Arie Kriting.

Seluruh masyarakat Indonesia tentu menyadari bahwa Nursyah sejak awal memang menentang pernikahan antara putrinya, Indah Permatasari dengan Arie Kriting. Saking tak setujunya Nursyah dengan pernikahan tersebut, ia bahkan kerap menuding menantunya menggunakan ilmu hitam atau ilmu gaib untuk memikat hati Indah.

Lantaran tak suka dengan sosok Arie, Nursyah pun kerap muncul dengan beberapa pernyataan yang cukup bikin geleng-geleng kepala.

Berikut, daftar kontroversi ibunda Indah Permatasari:

1. Tidak merestui pernikahan putrinya dengan Arie Kriting

Nursyah sejak awal memang tak pernah memberi restu atas pernikahan Indah Permatasari dengan Arie Kriting. Pasalnya, ada sebuah persyaratan yang diajukan oleh Nursyah pada Arie dan Indah sebelum mereka akhirnya menikah.

Tidak dilaksanakannya permintaan untuk menjalani rukiah membuat Nursyah enggan memberi restu. Ditambah lagi, Arie pun enggan bersumpah di hadapan orang tuanya bahwa ia tidak menggunakan ilmu gaib untuk mendekati Indah.

2. Sebut Arie Kriting pakai ilmu hitam

Sampai saat ini, Nursyah masih bersikeras meyakini bahwa Arie Kriting menggunakan ilmu hitam untuk memikat putrinya. Akan tetapi, baru-baru ini Arie sempat membantah tegas tudingan dari mertuanya.

Kini, Arie pun memilih untuk menjalani hidup santai dan enggan banyak bicara untuk menghadapi mertuanya. Ia bahkan lebih banyak diam lantaran enggan menanggapi tuduhan dari sang mertua.