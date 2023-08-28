Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

5 Artis Indonesia Menikah karena Dijodohkan dan Hidup Bahagia

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |02:30 WIB
5 Artis Indonesia Menikah karena Dijodohkan dan Hidup Bahagia
Artis Indonesia yang Menikah karena dijodohkna (Foto: Baim Wong dan Paula Verhoeven/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah artis Indonesia menikah karena dijodohkan. Meski diawali dengan perjodohan, kehidupan mereka tetap bahagia, bahkan ada yang sampai 15 tahun tak pernah tertimpa kabar miring.

Bukan hanya dijodohkan teman ataupun sahabat, beberapa di antara artis ini juga dijodohkan oleh orang tua mereka sendiri. Kendati begitu, para artis ini tentu menikah lantaran merasa cocok dengan pasangan yang dipilihkan oleh sahabat dan juga orang tua mereka.

Berikut, artis Indonesia yang menikah karena dijodohkan:

1. Baim Wong dan Paula Verhoeven

Paula Verhoeven dan Baim Wong 

Sebelum menikah dengan Paula Verhoeven, Baim Wong diketahui kerap bergonta-ganti pasangan. Akan tetapi, sang sahabat yang juga merupakan artis Tengku Zacky, memilih untuk membantu Baim mendapatkan jodoh.

Bersama istrinya, Tengku Zacky menjodohkan Baim dengan Paula Verhoeven. Kini, setelah lima tahun menikah, keduanya pun sudah dikaruniai dua orang anak.

2. Cynthia Lamusu dan Surya Saputra

Cynthia Lamusu dan keluarga 

Sama seperti Baim Wong, Cynthia Lamusu dan Surya Saputra pun berjodoh lantaran campur tangan sahabat mereka. Orang tersebut ialah Nola B3, yang merupakan rekan satu grup Cynthia di B3.

Pernikahan keduanya yang tak pernah terkena isu miring pun saat ini sudah memasuki tahun ke-15. Kehidupan mereka pun semakin lengkap dengan kehadiran si kembar Bima dan Tatjana.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement