5 Artis Indonesia Menikah karena Dijodohkan dan Hidup Bahagia

Artis Indonesia yang Menikah karena dijodohkna (Foto: Baim Wong dan Paula Verhoeven/Instagram)

JAKARTA - Sejumlah artis Indonesia menikah karena dijodohkan. Meski diawali dengan perjodohan, kehidupan mereka tetap bahagia, bahkan ada yang sampai 15 tahun tak pernah tertimpa kabar miring.

Bukan hanya dijodohkan teman ataupun sahabat, beberapa di antara artis ini juga dijodohkan oleh orang tua mereka sendiri. Kendati begitu, para artis ini tentu menikah lantaran merasa cocok dengan pasangan yang dipilihkan oleh sahabat dan juga orang tua mereka.

Berikut, artis Indonesia yang menikah karena dijodohkan:

1. Baim Wong dan Paula Verhoeven

Sebelum menikah dengan Paula Verhoeven, Baim Wong diketahui kerap bergonta-ganti pasangan. Akan tetapi, sang sahabat yang juga merupakan artis Tengku Zacky, memilih untuk membantu Baim mendapatkan jodoh.

Bersama istrinya, Tengku Zacky menjodohkan Baim dengan Paula Verhoeven. Kini, setelah lima tahun menikah, keduanya pun sudah dikaruniai dua orang anak.

2. Cynthia Lamusu dan Surya Saputra

Sama seperti Baim Wong, Cynthia Lamusu dan Surya Saputra pun berjodoh lantaran campur tangan sahabat mereka. Orang tersebut ialah Nola B3, yang merupakan rekan satu grup Cynthia di B3.

Pernikahan keduanya yang tak pernah terkena isu miring pun saat ini sudah memasuki tahun ke-15. Kehidupan mereka pun semakin lengkap dengan kehadiran si kembar Bima dan Tatjana.