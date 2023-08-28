Mengulik Nama Asli Keanu Agl, Selebgram Kocak yang Pernah Jadi Driver Ojol

JAKARTA - Mengulik nama asli Keanu Agl yang ternyata sangat berbeda jauh dari nama aslinya. Dalam artikel ini, Okezone akan membahas segala hal tentang selebgram kocak ini.

Keanu Agl lahir di Bekasi, Jawa Barat, 25 tahun silam, dengan nama asli Muhammad Miftah Huda. Dia tumbuh di keluarga sederhana yang terbatas secara ekonomi.

Untuk bisa keluar dari kondisi serba kekurangan tersebut, Keanu harus melakoni berbagai pekerjaan. Dia pernah menjajali profesi sebagai ojek online hingga berjualan di kantin gedung perkantoran.

"Gue enggak kuat. Enek gue jadi orang miskin. Stres. Dari dulu memang gue sudah bertekad dalam hati harus bisa jadi orang kaya," katanya dalam channel YouTube RANS Entertainment, pada April 2022.

Bertekad keluar dari keterpurukan ekonomi keluarga, dia kemudian bertekad menjadi selebgram dan membuka akun Instagram yang dinamainya 'Keanu Agl'. Ternyata, ada cerita tersendiri di balik nama tersebut.

"Nama dari orangtua itu Muhammad Miftahul Huda. Nah kalau di Instagram, Keanu Agl. Itu karena nyokap suka sama Keanu Reeves. Kalau Agl, singkatan dari Angelo," katanya dalam channel YouTube Arif Muhammad pada 2020.

Keanu kemudian mulai membuat konten komedi di Instagram hingga mengulas produk sebuah produk meski belum terikat kerjasama. "Ya, ngelawak enggak jelas gitu, review bohong-bohongan. Tujuannya biar dapat endorse, apa lagi?" tuturnya menambahkan.