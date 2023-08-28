Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Radja Tutup Pintu Damai dengan Anji Manji dan Ipay

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |17:29 WIB
Radja tutup pintu damai dengan Anji dan Ipay
Radja tutup pintu damai dengan Anji dan Ipay (Foto: IG Radja)
JAKARTA - Band Radja menutup pintu damai dengan mantan vokalis Drive, Anji Manji, dan pria yang mengaku sebagai pencipta lagu Cinderella, Rival Achmad Labbaika alias Ipay.

Bukan tanpa alasan, Ian Kasela cs merasa keduanya hingga kini tidak menunjukan iktikad baik meski sudah dilaporkan ke kepolisian.

"Kan logikanya sederhana ya, ini semua menjadi gaduh itu gara-gara siapa? Apakah Ian Kasela atau Radja yang mengklaim, atau dari pihak pencipta yang mengklaim (lagu Cinderella). Saya rasa kita kan tinggal di negara hukum, kalau memang dia merasa dirugikan silahkan ambil jalur hukum atau laporkan ke pihak kepolisian," kata Sunan Kalijaga saat ditemui di Polda Metro Jaya, Senin (28/8/2023).

Radja Tutup Pintu Damai dengan Anji Manji dan Ipay

"Jadi kita melihat di sini memang dugaan kami tidak ada itikad baik dari pihak yang kami laporkan maka prosesnya akan terus berjalan," sambungnya.

Radja melalui Sunan Kalijaga juga kembali mengungkit sikap Anji yang mendepak Ian Kasela dari grup WhatsApp AKSI (Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia).

