HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pernikahan Ulang Indra Bekti dan Aldila Jelita Sudah Terdaftar di KUA Sejak 25 Agustus 2023

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |16:33 WIB
Pernikahan Ulang Indra Bekti dan Aldila Jelita Sudah Terdaftar di KUA Sejak 25 Agustus 2023
Indra Bekti dan Aldila Jelita rujuk (Foto: Instagram @indrabekti)
A
A
A

JAKARTA - Indra Bekti tampaknya bersikukuh untuk rujuk dengan Aldila Jelita. Ucapan Marjam Abdurahman selaku ibunda dari Aldila Jelita yang menentang hubungan mereka seolah sudah tak lagi dipedulikan oleh bapak dua anak tersebut.

Terbaru, Indra Bekti dan Aldila Jelita rupanya sudah resmi rujuk dan kembali menikah. Bahkan pernikahannya telah tercatat  di KUA (Kantor Urusan Agama) Kebayoran Baru sejak 25 Agustus 2023 kemarin.

Hal itu dibenarkan oleh Alwi Mutohar, memperlihatkan daftar pernikahan Indra Bekti dan Aldila Jelita. Dalam catatan tersebut terlihat Indra Bekti dan Aldila Jelita dijadwalkan menikah pada Jumat, 25 Agustus 2023 dan prosesi dilangsungkan di Pave Bistro, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pukul 10.00 WIB.

"Kita hanya bisa publikasi jadwal pernikahan di hari Jumat. Siapa pun yang menikah di hari Jumat, memang boleh diumumkan karena itu hak publik," ujar Alwi saat ditemui di KUA Kebayoran Baru, Senin (28/8/2023).

Indra Bekti dan Aldila Jelita

Kendati demikian, Alwi tak bisa memastikan apakah pernikahan tersebut benar-benar terlaksana atau tidak. Sebab, pernikahan bisa saja tidak jadi terlaksana, meski sudah didaftarkan ke KUA.

Halaman:
1 2
