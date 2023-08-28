Biodata dan Agama Denny Cagur, Pelawak Senior yang Siap Maju ke Senayan

JAKARTA - Biodata dan agama Denny Cagur menarik untuk dibahas. Pelawak senior ini diketahui akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan siap melaju ke Senayan pada 2024.

Denny Cagur memiliki nama asli Denny Wahyudi. Ia merupakan presenter, pelawak, serta penyanyi asli Indonesia keturunan Sunda dan Betawi yang juga beragama Islam.

Lahir di Bandung, 29 Agustus 1977, Denny Cagur resmi menikah dengan Shanty Widhastuti pada 15 Januari 2006. Dari pernikahan tersebut, Denny dan Shanty dikaruniai seorang anak bernama Fabian Muhammad Yahva dan memiliki dua anak adopsi yakni Fadikal Muhammad Arsha dan Fazeela Meshwa Athari.

Sebelum sukses dan dikenal banyak orang seperti sekarang, Denny Cagur sempat menjalani kehidupan yang lumayan berat. Terlahir dari keluarga sederhana, Denny kerap mencari cara untuk bisa membantu roda perekonomian keluarga, salah satunya dengan menjadi seorang penjual combro.

Selain itu, ia juga sempat menjalani profesi sebagai guru les pribadi, tepatnya saat ia masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta.

Pada 1997, Denny Cagur pun membentuk sebuah grup lawak bernama Cagur, bersama Narji dan Bedu (sebelum digantikan Wendy). Mereka bahkan memberi nama Cagur alias Calon Guru lantaran ketiganya berkuliah di tempat yang sama.

Dari grup lawak Cagur, nama Denny pun mulai dikenal. Ia bahkan mendapat kesempatan sebagai presenter usai tampil di acara Mamamia Show.

Sampai saat ini, sudah cukup banyak acara yang sempat dipandu oleh pria 45 tahun ini. Beberapa diantaranya ialah Pesbukers, OVJ Sahur, Yuk Kita Sahur (YKS), hingga Dahsyat. Selain itu, ia juga pernah tampil di beberapa film hingga serial televisi.

Pada Oktober 2020, Denny diketahui bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). Akan tetapi, ia memilih untuk mundur dari partai tersebut di 5 Januari 2023.