HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Keren, Adele Hentikan Konser saat Penonton Diganggu Petugas Keamanan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |15:22 WIB
Keren, Adele Hentikan Konser saat Penonton Diganggu Petugas Keamanan
Adele hentikan konser karena penonton diganggu petugas keamanan (Foto: IG Adele)
LOS ANGELES - Adele tengah melangsungkan konsernya di Colosseum di Caesars Palace, Las Vegas, Amerika Serikat pada Sabtu 26 Agustus 2023. Dalam konsernya ini, pelantun Someone Like You itu bikin heboh karena sempat menghentikan penampilannya.

Bukan tanpa alasan, dilansir Billboard, Senin (28/8/2023), Adele menghentikan konsernya sejenak demi membela seorang penonton yang diduga diganggu oleh petugas keamanan.

Keren, Adele Hentikan Konser saat Penonton Diganggu Petugas Keamanan

Superstar itu menghentikan penampilannya saat hendak membawakan lagu Water Under the Bridge dan meminta seorang penonton itu untuk mengangkat tangannya.

“Apa yang terjadi dengannya? Ya, kamu, angkat tangan, ya kamu,” ucap Adele.

Adele merasa ada yang tak beres dengan seorang penonton laki-laki sejak dirinya berdiri di atas panggung. Penyanyi 35 tahun itu mengatakan, penonton tersebut diganggu oleh petugas keamanan dan orang lain di belakangnya.

“Maaf, teman-teman. Dia diganggu sepanjang pertunjukan oleh keamanan dan orang lain yang duduk di belakangnya. Dia di sini untuk bersenang-senang. Kalian semua di sini untuk bersenang-senang,” ucap Adele.

