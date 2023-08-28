5 Artis Pilih Tinggal di Yogyakarta, Jauh dari Hiruk Pikuk Ibu Kota

Salah Satu Artis Pilih Tinggal di Yogyakarta (Foto:Instagram)

JAKARTA- Deretan artis pilih tinggal di Yogyakarta untuk mendapatkan hidup tenang yang jauh dari hiruk pikuk dan kemacetan Jakarta. Beberapa memilih bermukim di Kota Gudeg itu karena memiliki bisnis hingga ingin kembali kampung halaman.

Berikut deretan artis pilih tinggal di Yogyakarta dilansir dari berbagai sumber:

1.Rio Febrian





Rio Febrian memilih memboyong keluarga kecilnya tinggal di kawasan Mlati, Sleman. Di sana, dia juga mengoperasikan bisnis penginapan dan warung kopi kekinian.

2.Cella ‘Kotak’





Artis pilih tinggal di Yogyakarta selanjutnya adalah Cella 'Kotak'. Dia memilih kota itu untuk menenangkan pikiran usai divonis mengalami depresi. Namun kemudian, dia justru jatuh cinta pada Yogyakarta.