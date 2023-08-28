Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Biodata dan Agama Verny Hasan, DJ Cantik yang Dipolisikan Denny Sumargo karena Tes DNA

Lintang Tribuana , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:25 WIB
Biodata dan Agama Verny Hasan, DJ Cantik yang Dipolisikan Denny Sumargo karena Tes DNA
Biodata dan Agama Verny Hasan. (Foto: Instagram/@vernyhasan_)
A
A
A

JAKARTA - Verny Hasan kini kembali menjadi sorotan usai kembali menyinggung Denny Sumargo. Ia tiba-tiba menantang tes DNA ulang guna membuktikan anak yang dilahirkannya adalah darah daging suami Olivia Allan itu.

Sikap Verny ini membuat Denny geram hingga menempuh jalur hukum. Ia melaporkan sang DJ ke Polda Metro Jaya pada 22 Agustus 2023 atas dugaan pencemaran nama baik.

Penasaran siapa Verny Hasan? Berikut ini Okezone ulas sosoknya, melansir dari berbagai sumber.

Verny Hasan lahir pada Maret 1989. Ia merupakan seorang disc jockey alias DJ dan gemar membagikan kegiatan profesinya di kanal YouTube VERNYHASANVLOG yang kini memiliki 1,16 ribu subscribers.

Diketahui, Verny pertama kali menikah pada 2013 dengan pria yang satu profesi dengannya. Namun, rumah tangganya hanya berjalan sebentar karena kabarnya pria itu melakukan KDRT.

Halaman:
1 2
