Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tolak Hubungan Fadly Faisal dan Rebecca Klopper, Haji Faisal: Saya Sudah Nggak Acc!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |11:17 WIB
Tolak Hubungan Fadly Faisal dan Rebecca Klopper, Haji Faisal: Saya Sudah Nggak Acc!
Haji Faisal tak restui hubungan Fadly Faisal dan Rebecca Klopper (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Hubungan asmara Fadly Faisal dan Rebecca Klopper tampaknya belum benar-benar berakhir. Pasalnya, keduanya baru-baru ini terlihat tampil bersama dan cukup mesra, seolah membantah kabar jika mereka putus lantaran Becca terseret video asusila mirip dirinya.

Sayangnya, Haji Faisal yang merupakan ayah kandung Fadly dengan tegas menolak kehadiran Becca kembali. Padahal sebelum video asusila itu terserbar, Haji Faisal dan keluarga bisa dikatakan cukup dekat dan akrab dengan bintang series Mozachiko tersebut.

Dengan tegas, suami dari Dewi Zuhriati ini menentang hubungan antara Fadly dengan Rebecca. Bahkan ia juga sempat membeberkan alasan, mengapa dirinya sebagai ayah menolak untuk memberikan lampu hijau pada hubungan putranya tersebut.

"Kalau nantinya ada pekerjaan-pekerjaan yang masih terikat bagi saya sah-sah aja lanjutkan. Tapi kalau mereka masih tetap bersama, menjalin hubungan ya saya jawab sekarang saya sudah nggak acc," ujar H. Faisal.

"Sudah ndak cocok saya, karena saya bilang tadi anak saya sama siapa aja nggak apa-apa yang penting baik. Tapi dengan adanya latar belakang seperti itu sudah nggak baik orangnya," sambungnya.

Fadly Faisal dan Rebecca Klopper

Lebih lanjut, Haj Faisal pun mengatakan bahwa hubungan mereka bukan hanya berdampak bagi Fadly ataupun Becca saja. Tetapi juga kepada keluarga hingga keturunan mereka nantinya.

"Dulu kan saya terima karena saya nggak tahu. Saya anggap dia anak saya tapi setelah terbuka begini begitu apakah saya terima juga? Itu kan jadi beban di anak saya, si Fadly sendiri bahkan ke anaknya pun menjadi beban," paparnya.

Bukan hanya ia yang tak setuju jika Fadly dan Becca masih menjalin hubungan asmara. Keluarga besarnya pun disebut turut menentang hal tersebut.

"Saya sudah sampaikan, kita sudah nggak suka, sudah nggak cocok. Bukan hanya kita aja tapi semua keluarga sudah tak tertarik," tegasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/33/3067934/dewi_zuhriati_dan_fuji-i78D_large.jpg
Dewi Zuhriati Menangis hingga Gemetar saat Tubagus Joddy Datang ke Rumah untuk Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/33/3067291/haji_faisal-Qy4d_large.jpg
Tubagus Joddy Diusir Haji Faisal saat Datang ke Rumah untuk Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/05/33/3058846/haji_faisal-ZXwh_large.jpg
Haji Faisal Janji Hadiri Sidang Penipuan dan Penggelapan Eks Manajer Fuji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/19/33/3051374/haji_faisal-S7ws_large.jpg
Pesan Haji Faisal untuk Atta Halilintar Usai Permintaan Maafnya Diterima
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/14/33/3049234/dewi_zuhriati-qbOU_large.jpg
Dewi Zuhriati Bagikan Video Barang Peninggalan Vanessa Angel yang Sempat Disinggung Doddy Sudrajat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/12/33/3047981/doddy_sudrajat-3J2L_large.jpg
Doddy Sudrajat Kembali Ungkap Rasa Sakit Hati pada Keluarga Besan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement