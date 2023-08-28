Tolak Hubungan Fadly Faisal dan Rebecca Klopper, Haji Faisal: Saya Sudah Nggak Acc!

JAKARTA - Hubungan asmara Fadly Faisal dan Rebecca Klopper tampaknya belum benar-benar berakhir. Pasalnya, keduanya baru-baru ini terlihat tampil bersama dan cukup mesra, seolah membantah kabar jika mereka putus lantaran Becca terseret video asusila mirip dirinya.

Sayangnya, Haji Faisal yang merupakan ayah kandung Fadly dengan tegas menolak kehadiran Becca kembali. Padahal sebelum video asusila itu terserbar, Haji Faisal dan keluarga bisa dikatakan cukup dekat dan akrab dengan bintang series Mozachiko tersebut.

Dengan tegas, suami dari Dewi Zuhriati ini menentang hubungan antara Fadly dengan Rebecca. Bahkan ia juga sempat membeberkan alasan, mengapa dirinya sebagai ayah menolak untuk memberikan lampu hijau pada hubungan putranya tersebut.

"Kalau nantinya ada pekerjaan-pekerjaan yang masih terikat bagi saya sah-sah aja lanjutkan. Tapi kalau mereka masih tetap bersama, menjalin hubungan ya saya jawab sekarang saya sudah nggak acc," ujar H. Faisal.

"Sudah ndak cocok saya, karena saya bilang tadi anak saya sama siapa aja nggak apa-apa yang penting baik. Tapi dengan adanya latar belakang seperti itu sudah nggak baik orangnya," sambungnya.

Lebih lanjut, Haj Faisal pun mengatakan bahwa hubungan mereka bukan hanya berdampak bagi Fadly ataupun Becca saja. Tetapi juga kepada keluarga hingga keturunan mereka nantinya.

"Dulu kan saya terima karena saya nggak tahu. Saya anggap dia anak saya tapi setelah terbuka begini begitu apakah saya terima juga? Itu kan jadi beban di anak saya, si Fadly sendiri bahkan ke anaknya pun menjadi beban," paparnya.

Bukan hanya ia yang tak setuju jika Fadly dan Becca masih menjalin hubungan asmara. Keluarga besarnya pun disebut turut menentang hal tersebut.

"Saya sudah sampaikan, kita sudah nggak suka, sudah nggak cocok. Bukan hanya kita aja tapi semua keluarga sudah tak tertarik," tegasnya.