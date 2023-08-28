JAKARTA - Deretan artis Indonesia di daftar caleg sementara 2024 terdiri dari para aktor film, penyanyi hingga pelawak. Mereka siap maju dan mewarnai panggung politik tahun depan.
Mereka sudah resmi didaftarkan oleh masing-masing partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan begitu, banyak artis yang akan bersaing memperebutkan kursi legislatif di Pemilu 2024. Berikut daftarnya.
1.Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
-Venna Melinda, Dapil Jatim VI
-Aldi Taher, Dapil Jabar VII
-Vicky Prasetyo, Dapil Jabar VI
2.Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
-Anang Hermansyah, Dapil Jabar V
-Andre Hehanussa, Dapil Jawa Timur II
-Denny Wahyudi atau Denny Cagur, Dapil Jawa Barat II
-Elfonda Mekel alias Once Mekel, Dapil DKI Jakarta I
-Harvey Malaiholo, Dapil Papua Barat Daya
-Junico Siahaan atau Nico Siahaan, Dapil Jawa Barat I
-Krisdayanti, Dapil Jawa Timur V
-Lucky Perdana, Dapil Jawa Timur III
-Rano Karno, Dapil Banten III
-Rieke Diah Pitaloka, Dapil Jawa Barat VII
-Ronnie Sianturi, Gorontalo
-Ruhut Sitompul, Dapil Sumatera Utara