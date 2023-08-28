Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Menang Vindes Sport BAHKAN VOLI, The Actors Dapat Hadiah Renovasi Rumah Setahun

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |10:59 WIB
Menang Vindes Sport <i>BAHKAN VOLI</i>, The Actors Dapat Hadiah Renovasi Rumah Setahun
The Actors memenangkan BAHKAN VOLI (Foto: Instagram @theactors)
JAKARTA - Vindes Media baru saja menghadirkan ajang sportainment bertajuk Vindes Sport Mempersem: BAHKAN VOLI. Pertandingan voli yang mempertemukan The Prediksi melawan The Actors itu bahkan telah berlangsung di Mahaka Square, Kelapa Gading dan disiarkan secara langsung di kanal Youtube Vindes pada hari Sabtu, 26 Agustus 2023 pukul 19.00 WIB kemarin.

Menariknya, pertandingan ini berhasil dimenangkan oleh The Actors yang beranggotakan Lukman Sardi, Vino G. Bastian, Dwi Sasono, Ario Bayu, Ricky Harun, Iko Uwais, Edo Borne, Tanta Ginting, Marcell Darwin, Baskara Mahendra, Dennis Adhiswara, Derby Romero, dan juga Bryan Domani. Bahkan, CEO Vindes Media, Deddy Mahendra Desta yang juga merupakan personel The Prediksi mengaku jika pihaknya sengaja memilih voli dan menggelar pertandingan tersebut sebagai salah satu perayaan dari HUT RI Ke-78.

"Vindes Media terus meningkatkan skala event kami, dan tahun ini untuk pertama kalinya menyajikan cabang olahraga voli dengan menghadirkan 26 nama besar di Indonesia untuk terlibat dalam Bahkan Voli. Olahraga ini sengaja kami pilih untuk merepresentasikan semangat gotong royong HUT RI ke-78," ujar Desta.

Dalam kesempatan yang sama, Desta juga turut mengucapkan selamat pada The Actors sebagai pemenang. Tak lupa, ia juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak termasuk sponsor yang telah memberikan dukungan dalam Vindes Sport.

Vindes Bahkan Voli

“Kami mengucapkan selamat kepada The Actors sebagai pemenang dan tentunya terima kasih banyak kepada seluruh sponsor dan semua pihak yang mendukung kesuksesan acara ini. Kami berharap dapat terus memajukan olahraga Indonesia dengan cara kami," lanjutnya.

Sementara itu, Nippon Paint sebagai salah satu sponsor dari Vindes Sport BAHKAN VOLI dan juga event sebelumnya, yakni Vindes Tepok bulu 2022 menyebut jika ajang sportainment sangat sesuai dengan visi misi mereka. Hal itu jugalah yang membuat mereka memberikan hadiah menarik untuk para pemenang, yakni produk pengecatan dan renovasi rumah selama satu tahun.

