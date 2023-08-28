Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Iskandar Jual Apartemen, Netizen: Ini yang Dibeliin Mantan?

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |10:23 WIB
Jessica Iskandar Jual Apartemen, Netizen: Ini yang Dibeliin Mantan?
Jessica Iskandar Jual Apartemen (Foto: Instagram @inijedar)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Iskandar hingga kini masih terus mencoba untuk mendapatkan keadilan atas kasus penipuan yang dialaminya. Bahkan sampai saat ini ia masih menaruh harapan besar agar tersangka berinisial CSB bisa ditahan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Di tengah perjuangannya tersebut, baru-baru ini wanita yang akrab disapa Jedar itu terlihat mengunggah sebuah postingan mengejutkan. Ia terlihan mengunggah iklan penjualan apartemen di laman Instagramnya.

Dalam unggahannya, istri Vincent Verhaag itu tampak memasarkan sebuah unit apartemen yang diduga miliknya. Apartemen tersebut bahkan berlokasi di BSD, Tangerang Selatan, dan memiliki letak cukup strategis lantaran dekat dengan mal, rumah sakit, kampus ternama hingga gerbang tol.

"Dijual cepat apartemen Roseville soho and suite! Type studio. 1 Bedroom 1 Bathroom Free Kitchen Set Free Bathroom Set Free Air Conditioner Free king size bed Hubungi 081211155055Best Location at BSD City 1 menit ke Teras Kota 1 menit ke EKA Hospital 3 menit ke Aeon Mall BSD 3 menit ke Univ. Prasmul 5 menit ke Toll Jakarta - BSD 5 menit ke ICE BSD," tulisnya.

Jessica Iskandar

Tidak diketahui berapa harga dari apartemen yang dipasarkan oleh ibu dua anak tersebut. Namun, jika dilihat dari lokasinya, harganya tentu hampir mencapai miliaran rupiah.

 

Melihat unggahan Jedar, netizen pun ramai memberikan komentarnya. Bahkan ada yang bertanya apakah apartemen yang dijual tersebut merupakan pemberian mantan tunangannya atau bukan.

"Ini yg dibeliin mantan yg itu ya?," tanya indah***.

"Sayang ka. Mending di sewaaa serius deh," ucap dila***.

Halaman:
1 2
