Dilirik Label, Prilly Latuconsina Masih Bimbang Terjun Ke dunia Tarik Suara

JAKARTA - Sukses berkarier di dunia akting, kini Prilly Latuconsina mendapat tawaran dari label musik untuk menjadi penyanyi. Namun, dia masih mempertimbangkan penawaran itu.
Bintang film Danur ini menilai keputusan terjun sebagai penyanyi profesional butuh kesiapan. Bukan hal yang mudah untuk dipilih begitu saja.
"Kalau tawaran ada, cuma kan balik lagi aku lihat kesiapan aku dan komitmen waktu," kata Prilly saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Apalagi, Prilly kini masih fokus di dunia seni peran. Kariernya pun belakangan cukup cemerlang dengan membintangi sejumlah film-film ternama di Tanah Air.
"Karena sekarang kan aku lebih fokus di akting jangan sampai nyanyi cuma jadi pawang doang aku nggak mau kan,"ucap Prilly.