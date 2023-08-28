Tasyi Athasyia Sebut Keluarga Belum Bangun saat Beri Surprise, Ibu Ala: Aku Melek dari Jam 3

Tasyi Athasyia sebut keluarga belum bangun saat beri surprise. (Foto: Tasyi Athasyia/Instagram/@tasyiiathasyia)

JAKARTA - Ibu Tasyi Athasyia, Ala Alatas, menanggapi pernyataan sang putri terkait kondisi rumahnya yang masih sepi ketika didatangi. Tasyi sempat memberikan surprise kado ulang tahun untuk ibunya pagi-pagi.

Tasyi mengunggah foto saat dirinya mendatangi kediaman sang ibu. Sauara kembar Tasya Farasya ini membawa kado berupa kiswah atau kain Ka’bah yang ia beli langsung di Mekkah saat menjalankan ibadah umrah.

Dalam keterangan foto yang diunggahnya, Tasyi mengungkap kondisi kediaman ibunya itu masih sepi sehingga ia tak bisa menemui sang ibu.

Ala mengunggah kado pemberian putrinya itu. Selain menyampaikan ucapan terima kasih, Ala menjelaskan bahwa ia masih bangun saat Tasyi datang. Tidak seperti yang disangka oleh Tasyi dimana seisi rumah dikira masih tidur.

"Wow, kiriman Kiswah-nya dateng, Alhamdulillah. MasyaAllah, Tabarakallah. Itu katanya sih mba, tadi katanya subuh dateng. Padahal aku lagi melek dari jam tiga juga aku melek," kata Alawiyah Alatas sembari menunjukkan kado dari Tasyi.

Ia pun menjelaskan bahwa ia masih terjaga untuk menunggu waktu subuh. Sehingga, putrinya itu sebenarnya bisa menemuinya jika langsung masuk ke rumah ketimbang hanya menunggunya di luar.