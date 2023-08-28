Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tasyi Athasyia Sebut Keluarga Belum Bangun saat Beri Surprise, Ibu Ala: Aku Melek dari Jam 3

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |09:50 WIB
Tasyi Athasyia Sebut Keluarga Belum Bangun saat Beri Surprise, Ibu Ala: Aku Melek dari Jam 3
Tasyi Athasyia sebut keluarga belum bangun saat beri surprise. (Foto: Tasyi Athasyia/Instagram/@tasyiiathasyia)
A
A
A

JAKARTA - Ibu Tasyi Athasyia, Ala Alatas, menanggapi pernyataan sang putri terkait kondisi rumahnya yang masih sepi ketika didatangi. Tasyi sempat memberikan surprise kado ulang tahun untuk ibunya pagi-pagi. 

Tasyi mengunggah foto saat dirinya mendatangi kediaman sang ibu. Sauara kembar Tasya Farasya ini membawa kado berupa kiswah atau kain Ka’bah yang ia beli langsung di Mekkah saat menjalankan ibadah umrah.

Dalam keterangan foto yang diunggahnya, Tasyi mengungkap kondisi kediaman ibunya itu masih sepi sehingga ia tak bisa menemui sang ibu.

Ala mengunggah kado pemberian putrinya itu. Selain menyampaikan ucapan terima kasih, Ala menjelaskan bahwa ia masih bangun saat Tasyi datang. Tidak seperti yang disangka oleh Tasyi dimana seisi rumah dikira masih tidur.

"Wow, kiriman Kiswah-nya dateng, Alhamdulillah. MasyaAllah, Tabarakallah. Itu katanya sih mba, tadi katanya subuh dateng. Padahal aku lagi melek dari jam tiga juga aku melek," kata Alawiyah Alatas sembari menunjukkan kado dari Tasyi.

Ia pun menjelaskan bahwa ia masih terjaga untuk menunggu waktu subuh. Sehingga, putrinya itu sebenarnya bisa menemuinya jika langsung masuk ke rumah ketimbang hanya menunggunya di luar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147853/tasyi_athasyia-0Jub_large.jpg
Tasyi Athasyia Mencak-Mencak Disebut Main Biliar Tanpa Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/33/3121515/tasyi_atashyia-2Pmh_large.jpg
Tasyi Athasyia Laporkan 2 Content Creator Usai Dituding Lakukan Black Campaign
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120485/alasan_tasyi_athasyia_laporkan_nicky_tirta-7tnK_large.jpg
Alasan Tasyi Athasyia Laporkan Nicky Tirta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/33/3005662/netizen-bandingkan-sikap-teuku-ryan-dan-suami-tasyi-athasyia-saat-istrinya-dibully-4oJ1X6TTMT.jpg
Netizen Bandingkan Sikap Teuku Ryan dan Suami Tasyi Athasyia saat Istrinya Dibully
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/15/33/2954940/tasyi-athasyia-ungkap-proses-kelahiran-anak-ke-4-akui-tak-ada-rasa-sakit-3oX38L4VlF.jpg
Tasyi Athasyia Ungkap Proses Kelahiran Anak ke-4, Akui Tak Ada Rasa Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/12/33/2953589/ibunda-ikut-mendampingi-tasyi-athasyia-di-persalinan-anak-keempat-QXsN7wjzXS.jpg
Ibunda Ikut Mendampingi Tasyi Athasyia di Persalinan Anak Keempat
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement