JAKARTA - Sinopsis film The Informer akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Informer adalah film thriller kriminal Inggris tahun 2019 yang disutradarai oleh Andrea Di Stefano dan ditulis oleh Matt Cook, berdasarkan novel Three Seconds karya Roslund & Hellström.

Film ini dibintangi oleh Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Common, Ana de Armas, dan Clive Owen. Pada agregator ulasan Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating persetujuan sebesar 64% berdasarkan 58 ulasan, dengan rating rata-rata 5,8/10.

Peter Koslow dibebaskan lebih awal dari penjara dengan syarat dia bekerja sebagai informan yang menyamar di kantor lapangan FBI di Kota New York. Setelah berhasil masuk ke dalam organisasi kejahatan Polandia, dia akan memberikan bukti kuat kepada atasannya, Agen Khusus Wilcox, untuk mendakwa bos kejahatan Ryszard "The General" Klimek.

Koslow dilengkapi dengan kawat saat dia menyelundupkan fentanil dalam jumlah besar melalui kantor konsulat Polandia dengan tujuan untuk dikirimkan ke Jenderal. Namun, kelompok Koslow, Staszek, mengetahui adanya pembeli potensial dan malah menyimpang dari rencana. Bertemu dengan pembeli, Koslow dengan cepat menyimpulkan bahwa dia adalah petugas polisi yang menyamar. Ketika ketegangan muncul, petugas mencoba untuk menangkap Koslow, tapi Staszek membunuhnya.

Mendengarkan ini melalui telepon, penangan Koslow meninggalkannya. Koslow dan Staszek dibawa ke hadapan Jenderal, dan Koslow diberitahu bahwa dia akan diminta kembali ke penjara untuk menjalankan perdagangan narkoba atas nama Jenderal. Awalnya enggan, Koslow setuju setelah nyawa istri dan putrinya terancam.

Wilcox memberi tahu Koslow bahwa dia akan terus bertindak sebagai informan selama dipenjara, dan sebagai imbalannya dia akan dibebaskan setelah selesai. Sementara itu, Detektif NYPD Grens mulai menyelidiki pembunuhan petugas yang menyamar dan mencurigai Mafia Polandia. Dia memperoleh rekaman kamera keamanan saat Koslow meninggalkan tempat kejadian dan kendaraan FBI lewat.

Jenderal dan istrinya mengunjungi Koslow dan istrinya, Sofia, dalam persiapan kembalinya Koslow ke penjara. Keesokan harinya, Koslow melanggar pembebasan bersyaratnya. Grens bertemu dengan Wilcox dan Montgomery, yang menyangkal mengetahui pembunuhan tersebut. Ia pun berbicara dengan Sofia yang menolak membocorkan informasi tentang suaminya.

Sementara itu, Koslow memulai distribusi narkoba tetapi digagalkan oleh petugas penjara korup Slewitt yang bekerja untuk Smiley Phelps, bos geng penjara yang menguasai perdagangan narkoba. Koslow hampir terbunuh sampai dia mengungkapkan kepada Smiley bahwa dia adalah seorang informan yang bekerja untuk mengalahkan Jenderal, pesaing Smiley.

