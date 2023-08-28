Sinopsis Film Ip Man 3, Donnie Yen vs Mike Tyson

JAKARTA - Sinopsis film Ip Man 3 akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Ip Man 3 adalah sebuah film biografi seni bela diri Hong Kong tahun 2015 yang disutradarai oleh Wilson Yip, diproduksi oleh Raymond Wong dan ditulis oleh Edmond Wong dengan koreografi aksi oleh Yuen Woo-ping.

Ini adalah film ketiga dalam serial film Ip Man yang didasarkan pada kehidupan grandmaster Wing Chun, Ip Man. Donnie Yen menjadi bintang utama kemudian kehadiran murid Ip Man, Bruce Lee, diperankan oleh Danny Chan

Rotten Tomatoes memberikan 76% kritikus memberikan Ip Man 3 ulasan positif berdasarkan 51 ulasan, dengan nilai rata-rata 6,4/10.

Pada tahun 1959, Ip Man menjalani kehidupan sederhana di Hong Kong. Putra sulungnya, Ip Chun, telah kembali ke Foshan untuk belajar, meninggalkan Ip bersama putra bungsunya, Ip Ching, dan istrinya, Cheung Wing-sing, di Hong Kong. Bruce Lee mengunjungi Ip dan meminta untuk menjadi salah satu muridnya. Setelah Lee menunjukkan kecepatannya, Ip tidak menerima atau menolaknya, namun menyindir agar dia pergi dengan membuka pintu.

Setelah Ip Ching bertengkar dengan teman sekolahnya Cheung Fong, guru mereka, Nona Wong, meminta orang tua untuk datang ke sekolah, meski hanya Ip yang datang. Sebagai permintaan maaf, keluarga Ip mengundang Fong ke rumah mereka untuk makan malam. Di rumah Ip, Fong menampilkan keterampilan Wing Chun yang sederhana namun mengesankan. Ketika ditanya siapa mentornya, Fong menjawab bahwa ayahnya, Cheung Tin-chi, yang muncul untuk menjemput putranya tak lama kemudian. Meskipun Tin-chi berinteraksi dengan ramah dengan Ip, dia diam-diam iri dan berusaha melampauinya.

Tin-chi berpartisipasi dalam pertarungan bawah tanah yang diselenggarakan oleh Ma King-sang, pemimpin triad lokal yang bekerja untuk Frank, seorang pengembang properti Amerika dan petinju yang sangat mahir. Frank memerintahkan Ma untuk memperoleh tanah yang ditempati sekolah tempat Ching dan Fong belajar. Saat Ip hendak menjemput putranya dari sekolah, dia menyaksikan Ma dan anak buahnya memukuli kepala sekolah setelah dia menolak menjual. Ip turun tangan dan menahan Ma, tapi terpaksa melepaskannya. Ip mencari bantuan dari teman dekatnya Fat Po, seorang sersan polisi setempat. Po setuju untuk membantu, namun mengatakan bahwa dia kekurangan tenaga dan pengaruh untuk melindungi sekolah setiap hari. Ip kemudian memutuskan untuk menjaga sekolah bersama murid-muridnya.

Malam itu, anak buah Ma membakar sekolah dan berusaha menculik kepala sekolah. Tin-chi kebetulan lewat, dan membantu melawan preman Ma. Tin Ngo-san, seorang ahli seni bela diri lokal dan mantan mentor Ma, marah atas tindakan tidak bermoral Ma dan menghadapkan Ma di galangan kapal Hong Kong, mempermalukannya di depan anak buahnya. Ma membalas dengan pisau tersembunyi, tapi Ip menghentikannya. Po datang dan menjaga ketegangan agar tidak semakin meningkat. Ma menawarkan Tin-chi sejumlah besar uang untuk membalas dendam terhadap Ngo-san atas namanya. Putus asa akan uang dan ingin membuka sekolah seni bela diri sendiri, Tin-chi menerima tawaran tersebut dan menyerang Ngo-san, membuatnya dirawat di rumah sakit.

