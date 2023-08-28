Advertisement
MUSIK

Cakra Khan Siap Go International Lewat Lagu Tennessee Whiskey

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 29 Agustus 2023 |00:01 WIB
Cakra Khan Siap Go International Lewat Lagu Tennessee Whiskey
Cakra Khan siap go international lewat lagu Tennessee Whiskey (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Cakra Khan move on setelah langkahnya di America's Got Talent terhenti. Tak ingin berdiam diri, Cakra Khan menghadirkan single bertajuk Tennessee Whiskey.

Diketahui, ia sempat meng-cover lagu Tennessee Whiskey beberapa waktu lalu. Berkat lagu tersebut, ia viral ketika penampilannya mencapai 5 juta viewers.

Cakra Khan Siap Go International Lewat Lagu Tennessee Whiskey

Kini, dengan semangat baru, versi studio Tennessee Whiskey bakal dihadirkan Cakra Khan.

"Lagu ini sudah seperti whiskey dalam arti sebenarnya, semakin tua umurnya semakin enak untuk didengar," ujar Cakra Khan.

Cakra Khan kembali menggandeng Roommate Project untuk aransemennya. Meskipun dalam hal aransemen memang tidak banyak perubahan dikarenakan ingin mempertahankan esensi lagu aslinya yang sudah melekat, namun dengan ditambahkannya vokal soul Cakra Khan diharapkan dapat membuat lagu ini lebih bernyawa setelah 42 tahun rilis.

Halaman: 1 2
1 2
