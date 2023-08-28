7 Lagu Populer Shawn Mendes, Ada yang Raih 2,4 Miliar di Spotify

JAKARTA - Deretan lagu populer Shawn Mendes yang memulai debutnya lewat lagu Life of the Party, pada 2004. Sejak itu, musisi asal Kanada ini menjadi langganan chart Billboard Hot 100 lewat lagu-lagunya.

Berikut list lagu populer Shawn Mendes versi Okezone:

1. Treat You Better

Lirik lagu ini mengusung pesan bahwa setiap orang pantas mendapatkan hubungan yang sehat, penuh cinta, dan menghormati satu sama lain. Musik video lagu tersebut ditonton 2,3 miliar di YouTube, sementara di Spotify mencapai 1,8 miliar streams.

2. Senorita

Lagu populer Shawn Mendes lainnya adalah Senorita, lagu duetnya bersama sang mantan kekasih, Camila Cabello. Lagu ini menggambarkan perasaan cinta dan hasrat antara dua orang yang saling tertarik satu sama lain. Sejauh ini, musik video lagu ini telah ditonton 1,5 miliar di YouTube dan mencapai 2,4 miliar streams di Spotify.

3. Stitches

Lagu Stitches mencerminkan tema umum dalam banyak lagu Pop, yaitu perasaan patah hati dan kesulitan melepaskan seseorang yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan seseorang. Musiknya energik dengan melodi yang easy listening.Musik video lagu ini telah ditonton 1,5 miliar kali di YouTube dan 1,6 miliar streams di Spotify.

BACA JUGA: