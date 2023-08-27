Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Tampil Rock N Roll, Intip Perjuangan Peserta Audisi X Factor Indonesia Ini

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |20:22 WIB
JAKARTA - Audisi pencarian bakat X Factor Indonesia 2023 menjadi ajang yang banyak ditunggu oleh pecinta seni tarik suara. Banyak yang rela melakukan berbagai cara untuk bisa tampil dalam audisi ini. Termasuk salah satunya pria bernama Satria Pradana yang rela datang jauh-jauh dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ke tempat audisi di Sportorium UMY, Yogyakarta.

Satria harus menempuh perjalanan sekitar 3 jam dari rumahnya ke tempat audisi. Namun, hal tersebut tak membuat putus semangat menggapai cita-citanya.

"Ini merupakan sebuah kesempatan yang sangat besar bagi karir bermusik saya," katanya ditemui di sela-sela audisi, Minggu (27/08/2023).

Menurutnya, jarak bukan suatu penghalang baginya untuk meniti karir di dunia musik. Terlebih, audisi X Factor menjadi hal yang sudah lama ia nantikan.

Untuk bisa meyakinkan para juri, dia pun telah mempersiapkan diri dengan baik. Mulai olah vokal, menjaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Yang Maha Esa.

"Saya ingin membawakan lagu dari Rossa, Bob Dylan dan beberapa lainnya," katanya.

Tak hanya itu, ia datang dengan percaya diri dan tampil lebih beda dari peserta lainnya. Dia datang dengan sepatu boots berhak tinggi, celana hitam panjang dipadukan dengan kemeja merah maroon dengan jaket ramones sebagai luarnya menambah kesan sangar, namun santai pada dirinya.

