Audisi X Factor Indonesia 2023 Rampung Digelar di Yogyakarta, Bakal Hadir di Surabaya

YOGYAKARTA - Audisi pencarian bakat X Factor Indonesia 2023 sukses digelar selama dua hari di Yogyakarta. Acara yang berlangsung dari tanggal 26-27 Agustus 2023 di Sportarium UMY, Yogyakarta itu mendapat antusiasme peserta yang cukup besar.

Produser X Factor 2023, Hardian Eka Putra mengatakan, selama dua hari pelaksanaan audisi, ada ratusan peserta yang mencoba mencari peruntungannya menggapai mimpi sebagai penyanyi terkenal.

"Untuk hari kedua antusiasmenya lebih tinggi dari hari pertama kemarin, (26/08). Tapi secara umum antusiasme peserta audisi di Yogyakarta cukup menyenangkan," ujarnya, Minggu (27/08/2023).

Dikatakannya, audisi kali ini cukup menarik, sebab ada puluhan peserta yang menurutnya memiliki bakat dan kemampuan bernyanyi cukup baik.

"Pastinya ada, cukup menarik pesertanya. Kita juga sudah lihat beberapa yang menurut kami layak untuk berangkat ke Jakarta," paparnya.

Sementara itu, Head Off Air Marcomm RCTI, Yan Satriana mengatakan, hari ini menjadi hari terakhir audisi di Yogyakarta. Dimana, audisi kedua akan kembali dibuka di Surabaya, Jawa Timur pekan depan.

"Setelah ini kita akan ada di Surabaya minggu depan dari tanggal 2 dan 3 September 2023 di Balai Prajurit, Kodam Brawijaya V," katanya.

BACA JUGA: