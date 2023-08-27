Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Audisi X Factor Indonesia 2023 Rampung Digelar di Yogyakarta, Bakal Hadir di Surabaya

Yohanes Demo , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |20:01 WIB
Audisi X Factor Indonesia 2023 Rampung Digelar di Yogyakarta, Bakal Hadir di Surabaya
Audisi X Factor Indonesia 2023 di Yogyakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

YOGYAKARTA - Audisi pencarian bakat X Factor Indonesia 2023 sukses digelar selama dua hari di Yogyakarta. Acara yang berlangsung dari tanggal 26-27 Agustus 2023 di Sportarium UMY, Yogyakarta itu mendapat antusiasme peserta yang cukup besar.

Produser X Factor 2023, Hardian Eka Putra mengatakan, selama dua hari pelaksanaan audisi, ada ratusan peserta yang mencoba mencari peruntungannya menggapai mimpi sebagai penyanyi terkenal.

"Untuk hari kedua antusiasmenya lebih tinggi dari hari pertama kemarin, (26/08). Tapi secara umum antusiasme peserta audisi di Yogyakarta cukup menyenangkan," ujarnya, Minggu (27/08/2023).

Audisi X Factor Indonesia 2023 Rampung Digelar di Yogyakarta, Bakal Hadir di Surabaya

Dikatakannya, audisi kali ini cukup menarik, sebab ada puluhan peserta yang menurutnya memiliki bakat dan kemampuan bernyanyi cukup baik.

"Pastinya ada, cukup menarik pesertanya. Kita juga sudah lihat beberapa yang menurut kami layak untuk berangkat ke Jakarta," paparnya.

Sementara itu, Head Off Air Marcomm RCTI, Yan Satriana mengatakan, hari ini menjadi hari terakhir audisi di Yogyakarta. Dimana, audisi kedua akan kembali dibuka di Surabaya, Jawa Timur pekan depan.

"Setelah ini kita akan ada di Surabaya minggu depan dari tanggal 2 dan 3 September 2023 di Balai Prajurit, Kodam Brawijaya V," katanya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/03/598/2991954/3-finalis-x-factor-indonesia-2024-meriahkan-meet-and-greet-rcti-di-makassar-yadkewqnEC.jpg
3 Finalis X Factor Indonesia 2024 Meriahkan Meet and Greet RCTI di Makassar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/02/598/2991314/selamat-peter-holly-juara-x-factor-indonesia-season-4-CSAaLZZ2yc.jpg
Selamat, Peter Holly Juara X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/598/2991009/persaingan-top-3-semakin-panas-siapa-pemenang-x-factor-indonesia-2024-QRe95EdVEt.jpg
Persaingan Top 3 Semakin Panas, Siapa Pemenang X Factor Indonesia 2024?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/598/2988272/tampil-beda-kris-tomahu-raih-standing-ovation-di-x-factor-indonesia-season-4-lSjtAw0cI8.jpg
Tampil Beda, Kris Tomahu Raih Standing Ovation di X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/598/2988267/tigor-gagal-maju-ke-babak-top-3-x-factor-indonesia-season-4-iqK4zoIVyu.jpg
Tigor Gagal Maju ke Babak Top 3 X Factor Indonesia Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/598/2988052/malam-ini-top-4-x-factor-indonesia-bersaing-untuk-masuk-babak-grand-final-tn9epkKaZe.jpg
Malam Ini, Top 4 X Factor Indonesia Bersaing untuk Masuk Babak Grand Final
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement