Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dinar Candy Alami Cedera Tangan saat Latihan Boxing

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |01:23 WIB
Dinar Candy Alami Cedera Tangan saat Latihan Boxing
Dinar Candy Cedera (Foto: IG Dinar Candy)
A
A
A

JAKARTA - Dinar Candy datang dengan kabar sedih. Melalui akun Instagram pribadinya, @dinar_candy, dirinya mengabarkan jika mengalami cedera pada bagian tangan. Kejadian ini terjadi kala dirinya latihan boxing.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, saat ini Dinar Candy sedang mempersiapkan diri untuk bertanding boxing dengan Pamela Safitri. Ambisi yang besar dalam diri untuk mengalahkan Pamela membuat dirinya sangat ambisius dalam berlatih.

Dinar Candy yang awanu berlatih boxing dengan glove 10 langsung mengubahnya menjadi glove 14. Hal inilah yang akhirnya membuat tangst Dinar terasa sakit.

Dinar Candy Alami Cedera Tangan saat Latihan Boxing

“Gara-gara latihan boxing awal latihan di glove 10 pas mau tanding 10 September ganti ke glove 14, rontoklah tangan aku, apa apaan ini,” tulis Dinar Candy dalam unggahan Instagram terbarunya @dinar_candy, Minggu (27/8/2023).

Keadaan ini membuat Dinar Candy harus membatasi aktivitasnya, salah satunya yakni update sosial media.

“Lagi tour juga gak bisa banyak update lagi sakit tangan kanan,” tulis Dinar Candy lagi.

Walaupun demikian, Dinar tetap terlihat profesional. Dirinya tetap melakukan pekerjaannya sebagai seorang DJ walaupun tangannya terasa sakit.

“Cedera tangan kanan tenang masih bisa ngeDJ malam ini,” tulis Dinar Candy melalui cerita Instagram.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/33/3128811/dinar_candy-vtl1_large.jpg
Terlalu Bucin, Dinar Candy Gadaikan Sertifikat Rumah demi Hidupi Ko Apex di Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/33/3122875/dinar_candy-vlqV_large.jpg
Alasan Dinar Candy Mau Jadi Ketua Pengajian Umi Pipik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/33/3099613/dinar_candy-Hex0_large.jpg
Kata Dinar Candy Soal Rumor Diceraikan Ko Apex Lewat Video Call
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/33/3090117/dinar_candy-gHis_large.jpg
Dinar Candy Sebut Ko Apex Dijadikan Tumbal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/33/3026606/dinar-candy-bantah-hubungannya-asmaranya-retak-gegara-ko-apex-di-penjara-nMZ0W4xLU6.jpg
Dinar Candy Bantah Hubungan Asmaranya Retak Gegara Ko Apex Dipenjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/33/3023295/pacaran-dinar-candy-enggan-manfaatkan-kekayaan-ko-apex-Z3zO0XcPxt.jpg
Pacaran, Dinar Candy Enggan Manfaatkan Kekayaan Ko Apex
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement