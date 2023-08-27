Dinar Candy Alami Cedera Tangan saat Latihan Boxing

JAKARTA - Dinar Candy datang dengan kabar sedih. Melalui akun Instagram pribadinya, @dinar_candy, dirinya mengabarkan jika mengalami cedera pada bagian tangan. Kejadian ini terjadi kala dirinya latihan boxing.

Sebagaimana yang telah kita ketahui, saat ini Dinar Candy sedang mempersiapkan diri untuk bertanding boxing dengan Pamela Safitri. Ambisi yang besar dalam diri untuk mengalahkan Pamela membuat dirinya sangat ambisius dalam berlatih.

Dinar Candy yang awanu berlatih boxing dengan glove 10 langsung mengubahnya menjadi glove 14. Hal inilah yang akhirnya membuat tangst Dinar terasa sakit.

“Gara-gara latihan boxing awal latihan di glove 10 pas mau tanding 10 September ganti ke glove 14, rontoklah tangan aku, apa apaan ini,” tulis Dinar Candy dalam unggahan Instagram terbarunya @dinar_candy, Minggu (27/8/2023).

Keadaan ini membuat Dinar Candy harus membatasi aktivitasnya, salah satunya yakni update sosial media.

“Lagi tour juga gak bisa banyak update lagi sakit tangan kanan,” tulis Dinar Candy lagi.

Walaupun demikian, Dinar tetap terlihat profesional. Dirinya tetap melakukan pekerjaannya sebagai seorang DJ walaupun tangannya terasa sakit.

“Cedera tangan kanan tenang masih bisa ngeDJ malam ini,” tulis Dinar Candy melalui cerita Instagram.

