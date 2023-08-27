Aziz Hedra Terharu Wajahnya Terpampang di Times Square New York

JAKARTA - Aziz Hedra debut mengagumkan lewat lagu Somebody's Pleasure. Lagu ini berhasil membuat namanya semakin bersinar.

Kini, dirinya terpilih sebagai duta Spotify Radar Global mewakili Indonesia, wajah Aziz Hedra terpampang dalam billboard raksasa di Times Square New York.

Aziz Hedra pun merasa bangga. Dirinya tak menyangka wajahnya terpampang jelas.

“MasyaAllah. Aku bener-bener gak pernah menyangka akan sampai titik ini. Apalagi aku di info kalo kurasi ini dilakukan Spotify dan Rolling Stone Global. Kalo ditanya perasaan, mixed feeling banget,” ujar Aziz Hedra.

Diketahui, kini lagu tersebut hampir mencapai 100 juta pendengar di Spotify, dan masih akan terus bertambah. Lagu yang dirilis November 2022 ini membawanya menjadi salah satu penyanyi yang meraih Certified Gold di Indonesia dan Malaysia.

Aziz menambahkan “Aku pernah sih ngasal ngayal asal gumam.. Bisa ga ya suatu hari muka gue terpampang di majalah internasional atau semacam ituu lah, yang terjadi malah beyond ekspektasi aku. Waaaa. Manhattan tempatnya Broadway, aku bersyukur banget.. langsung inget Umi Aba.”

Lagu Somebody’s Pleasure masuk chart Viral Indonesia di Spotify sejak Maret 2023. Bukan hanya populer di Indonesia, lagu ini juga populer di Malaysia, dengan masuknya ke chart lagu Malaysia sejak awal April 2023.

