HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gara-Gara Verny Hasan, Istri Denny Sumargo Sulit Tidur

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |22:02 WIB
Gara-Gara Verny Hasan, Istri Denny Sumargo Sulit Tidur
Denny Sumargo dan Olivia Allan (Foto: IG Denny Sumargo)
A
A
A

JAKARTA - Konflik Denny Sumargo dan Verny Hasan kian memanas. Denny Sumargo pun kini telah resmi melaporkan DJ tersebut ke Polda Metro Jaya. Denny Sumargo mengaku bukan hanya dirinya yang merasa dirugikan dengan peristiwa ini.

Pria yang akrab disapa Densu itu pun menceritakan bahwa sang istri, Olivia Allan juga ikut terkena imbasnya. Denny Sumargo menyebut bahwa sebenarnya sang istri berusaha untuk berjiwa besar menghadapi masalah ini. Namun, melihat sang suami terusik kehidupannya, tentu seorang istri akan ikut memikirkannya.

 Gara-Gara Verny Hasan, Istri Denny Sumargo Sulit Tidur

"Ci Oliv sendiri dia sebenarnya menunjukkan jiwa yang besar. Tapi namanya perempuan dia kepikiran," kata Denny Sumargo ditemui di kawasan BSD, Tangerang beberapa waktu lalu.

Olivia Allan sampai mengalami masalah tidur lantaran terus membaca informasi yang beredar di dunia maya mengenai suaminya. Pola tidurnya mendadak berubah saking dirinya mengkhawatirkan Denny Sumargo.

"Dia enggak pernah tidur lebih dari jam 10 malam. Saya lihatnya dia sendirian nyari informasi, nyari informasi terbaru dari berita kalian sampai jam 2 pagi saking dia khawatirnya sama suaminya," pungkasnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
