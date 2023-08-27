Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Unggah Foto Bersama Pria, Larissa Chou Banjir Doa

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |21:06 WIB
Unggah Foto Bersama Pria, Larissa Chou Banjir Doa
Larissa Chou unggah foto seorang pria (Foto: IG Larissa)
A
A
A

JAKARTA - Larissa Chou, mantan istri dari Alvin Faiz, baru saja mengunggah foto bersama dengan anak dan seorang pria. Sosok pria tersebut masih dirahasiakan identitasnya melalui akun Instagram pribadinya.

“Anak ku, mamah izin membawa seseorang ya. Dia tidak akan mengambil kasih sayang yang tadinya penuh untuk mu, tapi sebalik nya dia akan menambahkan. Boleh?,” tulis Larissa dikutip pada Minggu, (27/8/2023).

Unggah Foto Bersama Pria, Larissa Chou Banjir Doa

Dalam foto tersebut, ketiganya tampak mengenakan baju dengan warna senada dengan pose yang membelakangi kamera.

Larissa dan lelaki tersebut menggandeng tangan Yusuf yang berada di tengah-tengah keduanya.

Selepas perpisahannya dengan Alvin Faiz, Larissa memang tampak jauh dari pemberitaan dan terlihat lebih fokus untuk mengurus anak semata wayangnya itu.

Halaman:
1 2
