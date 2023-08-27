Tak Ada Istri, Gading Marten Peluk Boris Bokir di Bahkan Voli

JAKARTA - Gading Marten terlibat dalam pertandingan Bahkan Voli yang mempertemukan tim The Actors dan The Prediksi begitu mencuri perhatian publik. The Actors pun berhasil keluar sebagai juara.

Bukan hanya adu skill dari para pemain, Bahkan Voli begitu menyita perhatian lantaran interaksi dari para pemain, termasuk keluarga mereka yang mendukung penuh di tribun penonton. Usai pertandingan, beberapa pemain terlihat menghampiri istri dan anak-anak tercinta, memeluknya dengan hangat sembari bersuka cita bersama.

Masalahnya, tak semua pemain memiliki pasangan, salah satunya Gading Marten. Terlihat dari video yang diunggah akun TikTok @0abang_biasa, Gading tampak seorang diri menghampiri tribun penonton sembari merentangkan tangannya. Gestur tubuhnya seakan-akan menunjukkan jika tak ada sosok yang bisa dipeluk seperti rekan-rekannya yang lain lantaran sang putri, Gempita Nora Marten tak bisa hadir.

Melihat aksi jenaka Gading Marten, Boris Bokir yang berada di tribun penonton langsung menghampiri rekannya itu untuk memeluknya. Tentu saja aksi jenaka keduanya sukses membuat penonton tertawa.

Ditemui usai pertandingan, Gading menyebut jika Gempi berhalangan hadir lantaran sedang di Bali bersama Gisel. Menilik dari unggahan Gisel, ia dan Gempi turut menghadiri acara pernikahan Gritte Agatha.

"Gempi lagi di Bali sama mamanya," ujar Gading Marten.

Jika Gisel berada di Jakarta, besar kemungkinan ia akan menemani Gempi untuk mendukung mantan suaminya itu Pasalnya meski telah berpisah sejak 2019 silam, Gisel dan Gading diketahui memang masih menjalin hubungan baik dan terlihat kompak di beberapa momen bersama putri mereka. Saat Gading bertanding di Tiba Tiba Tenis beberapa waktu lalu pun Gisel turut hadir untuk memberikan dukungan.

Disinggung mengenai kehadiran pasangan yang mendukung seperti rekan-rekannya yang lain, Gading Marten menegaskan jika dirinya tak memiliki pasangan.

"Kagak ada, mana?"ujarnya.

