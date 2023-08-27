Advertisement
Tasyi Athasyia Dihujat saat Beri Surprise Ulang Tahun ke Ibunda, Ini Sebabnya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |18:01 WIB
JAKARTA - Tasyi Athasyia kembali ramai dibicarakan netizen. Hal ini bermula usai Tasyi hendak memberikan kejutan ulang tahun untuk sang ibunda, Ala Alatas.

Dalam unggahan Insta Story-nya, Tasyi sengaja mendatangi rumah sang ibunda di pagi hari untuk menyiapkan surprise ulang tahun. Tasyi juga sudah membawakan kado spesial berupa kiswah atau kain Ka’bah yang ia beli langsung di Mekkah saat menjalankan ibadah umrah.

Tasyi mengatakan bahwa kondisi rumah sang ibunda masih sang sepi di pukul 06.00 WIB. Ia juga mengatakan orang rumah di kediaman Ala Alatas ini belum ada yang bangun karena masih terlalu pagi.

Tasyi Athasyia Dihujat saat Beri Surprise Ulang Tahun ke Ibunda, Ini Sebabnya

“Abis subuh mau surprise, tapi sepertinya kepagian belum ada yang bangun,” tulis Tasyi di Insta Story-nya, Minggu (27/8/2023).

Sayangnya, ungkapan Tasyi ini justru menjadi bumerang untuknya. Seorang warganet pun mengingatkan agar ibu tiga anak ini tak seharusnya menyebut keluarganya belum bangun di pagi hari.

Netizen ikut khawatir akan ada haters yang menganggap ibunda Tasyi tak salat subuh karena tidak bangun pagi.

“Tasyi sadar gak? Dengan nulis caption begitu seolah menjelekan keluarga Tasyi sendiri jam 6 belum pada bangun. Nanti muncul pertanyaan dari netizen, apa gak salat subuh jam 6 belum bangun,” tulis warganet itu pasa Tasyi.

Menanggapi hal itu, saudara kembar Tasya Farasya ini pun tak ambil pusing. Ia juga menjelaskan dirinya tak ada maksud menjelekan keluarga maupun ibundanya.

“Wah gak maksud gitu. Kalau gak ditulis takutnya dikira keluarganya gak mau nemuin,” tambah Tasyi.

Selain itu, food vlogger ini juga meminta agar netizen tak berburuk sangka kepadanya. Ia juga menegaskan dirinya tak bisa selalu menyenangkan warganet dengan perilakunya.

“Lebih baik yang pada negatif thinking yang bersihin hati. Kalau aku maaf banget gak bisa memuaskan semua keinginan manusia,” tambahnya.

