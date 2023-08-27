Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Absen di Persidangan, Irish Bella Selalu Doakan Ammar Zoni

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |17:01 WIB
Absen di Persidangan, Irish Bella Selalu Doakan Ammar Zoni
Irish Bella dan Ammar Zoni (Foto: IG Irish Bella)
A
A
A

JAKARTA - Ammar Zoni telah dua kali menjalani sidang atas kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya. Persidangan dilaksanakan pada tanggal 22 dan 24 Agustus 2023 dengan agenda dakwaan dan menghadirkan saksi.

Irish Bella tak terlihat hadir dalam dua agenda sidang tersebut. Meski demikian, ia tak pernah putus memanjatkan doa untuk sang suami. Apapun hasil persidangan nanti, ibu dua anak itu percaya bahwa itulah yang terbaik untuk Ammar Zoni.

Absen di Persidangan, Irish Bella Selalu Doakan Ammar Zoni

"Saya tidak pernah habis berdoa semoga Allah mudahkan, lancarkan semuanya. Mudah-mudahan hasil akhir itu yang terbaik," kata Irish Bella dikutip dari tayangan Intens Investigasi, Minggu (27/8/2023).

Ia juga mengaku menyerahkan segala proses hukum suaminya kepada pihak berwajib. Ia mempercayakan segala proses persidangan yang harus dijalani Ammar Zoni kepada aparat penegak hukum.

"Untuk persidangan yang sedang berlangsung saat ini saya sepenuhnya percaya proses hukum yang ada di negara kita ini,"sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
