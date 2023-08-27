Gemas, Begini Cara Sherina Baskara Mahendra dan Derby Romero Sekaligus di Bahkan Voli

JAKARTA - Sherina Munaf turut menyaksikan pertandingan Bahkan Voli. Sherina datang khusus untuk mendukung sang suami Baskara Mahendra dan sahabatnya, Derby Romero yang tergabung dalam tim The Actors.

Kehadiran Sherina ini sontak menyita perhatian publik. Pasalnya, pelantun Pergilah Kau ini hadir dengan kaus spesial bergambar wajah Baskara dan Derby sebagai bentuk dukungannya untuk mereka.

“Bahkan Kaus, cheering my husband and bestie,” tulis Sherina di Insta Story-nya, Sabtu (26/8/2023).

Di bagian depan baju tersebut, nampak wajah Baskara terpampang dengan detail hati yang membingkai potretnya. Nampak pula tulisan I Love My Husband juga tertulis di kaus tersebut.

Tak sampai di situ, di bagian belakang kaus Sherina juga terpampang potret Derby Romero yang merupakan sahabat, sekaligus lawan mainnya di film Petualangan Sherina. Nampak potret Sherina dan Derby juga ada di kaus tersebut.