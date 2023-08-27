Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bryan Domani Curi Perhatian Pertandingan Bahkan Voli

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |15:01 WIB
Bryan Domani Curi Perhatian Pertandingan Bahkan Voli
Bryan Domani di pertandingan Bahkan Voli (Foto: Youtube Vindes)
JAKARTA - Bryan Domani bergabung bersama tim The Actors dalam pertandingan Bahkan Voli. Tanpa disangka, penampilannya begitu mencuri perhatian.

Namanya sempat trending di Twitter lantaran netizen membicarakan aksi heroiknya saat poin-poin kritis hingga akhirnya The Actors berhasil mengalahkan rivalnya, The Prediksi.

Bryan Domani dengan julukan 'Si Bungsu' ini bukan hanya mampu membantu The Actors mengembalikan keadaan saat tertinggal melainkan ia ternyata mampu untuk membantu 'menenangkan' Dwi Sasono, Lukman Sardi, Iko Uwais dan sederet aktor lainnya.

Bryan Domani Curi Perhatian Pertandingan Bahkan Voli

Momen ini pun dibongkar oleh Dwi Sasono. Ia mengaku jika ketegangan mulai menyelimuti The Actors saat kejar-kejaran poin terjadi di babak keempat. Terlebih, mereka sempat tertinggal dan nyaris saja harus takluk di tangan The Prediksi. Dwi Sasono menyebut jika Bryan Domani lah yang selalu mengingatkan rekannya untuk fokus dan tetap tenang.

"Itu tegang banget sih tapi berusaha untuk tetap tenang Untungnya Bryan selalu ngingetin 'kita harus tenang'. Karena buru-buru, menggebu-gebu itu salah satu yang bisa bikin kita jatuh,"ujar Dwi Sasono usai pertandingan di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Bahkan saat The Actors mulai berselebrasi, meluapkan perasaan lega saat momen epic combeck dengan berbalik memimpin skor, terlihat gestur tangan Bryan seperti mengingatkan untuk tetap fokus lantaran pertandingan belum berakhir. Bryan Domani terus melambaikan tangannya, seolah berkata 'nanti dulu, belum selesai'.

Akhirnya The Actors mampu membungkam The Prediksi lewat pertarungan lima set yang berlagsung sengit dengan skor 22-25, 25-21, 12-25, 26-25, dan 15-11.

Pertandingan olahraga antar selebritas saat ini memang menjadi tontonan yang menghibur dan begitu dinantikan. Beragam jenis olahraga pun dipertandingkan. Salah satu yang menginisiasi adalah Vincent dan Desta melalui Vindes Sport serta Raffi Ahmad yang belakangan ini mulai gencar mengadakan beragam pertandingan.

Selain dijadikan ajang untuk unjuk kebolehan yang mungkin tak diketahui oleh para penggemarnya, pertandingan ini juga memperlihatkan aksi kocak serta interaksi seru dari para pesohor di tanah air yang begitu menghibur.

Kali ini Vincent Desta melalui Vindes Sport menampilkan sederet aktor kenamaan tanah air seperti Vino G Bastian, Lukman Sardi, Dwi Sasono dan yang lainnya menantang klub motor The Prediksi yang diisi oleh sederet artis seperti Gading Marten, Desta, Wendy Cagur dan yang lainnya dalam pertandingan 'Bahkan Voli' : The Prediksi vs The Actors.

