Viral Nagita Slavina Bersihkan Muka dengan Sabun Cuci Piring

JAKARTA - Nagita Slavina dikenal memiliki paras hingga kulit yang cerah. Siapa sangka, istri Raffi Ahmad ini memiliki rahasia unik di balik kecantikan kulitnya.

Beredar video wanita yang akrab disapa Gigi terbongkar pembersih wajah yang sering digunakan. Rupanya, ibu dua anak itu diketahui sering membersihkan wajahnya dengan sabun cuci piring.

“Nih buat orang yang nanya Gigi (wajahnya) mulus pakai apa? Pakai sabun cuci piring,” ungkap perekam video itu, dikutip dari akun TikTok @sobatmanfaat_, Minggu (27/8/2023).

Kemudian, terlihat sosok Gigi sedang mengeringkan wajahnya diduga setelah mencuci wajahnya mengenakan sabun cuci piring tersebut. Bahkan, ditunjukan pula botol berwarna putih yang disebut berisi sabun cuci piring yang dikenakan Gigi.

Putri Rieta Amalia itu pun hanya tertawa mendengar ucapan rekannya yang memergokinya cuci muka dengan sabun cuci piring. Teman-teman Gigi juga membukti dengan mencium tempat sabun tersebut, dan membenarkan bahwa itu adalah aroma sabun cuci piring.

Alhasil, momen Nagita Slavina kedapatan membersihkan wajah dengan sabun cuci piring itu pun viral dan mengundang reaksi para netizen.