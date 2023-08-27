Syukuran Ultah Putrinya, Irish Bella Doakan Ammar Zoni

JAKARTA - Irish Bella menggelar acara syukuran ultah putrinya, Amala Puti Sabai, di tengah isu keretakan rumah tangga dengan Ammar Zoni. Dalam kesempatan itu, ia turut untuk mendoakan suaminya.

Lama memilih bungkam mengenai kehidupan rumah tangganya, Irish Bella akhirnya muncul untuk menegaskan jika dirinya selalu mendoakan sang suami yang kini tengah terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

"Alhamdulillah hari ini saya dan keluarga mengadakan acara doa bersama untuk syukuran ulang tahun Amala yang pertama sekaligus kami semua sama-sama berdoa untuk Bang Ammar," kata Irish Bella dikutip dari tayangan Intens Investigasi.

Tak berbicara banyak mengenai rumor yang beredar, Irish Bella hanya mengakui bahwa ia dan keluarga memang sedang berada di masa-masa sulit. Meski demikian, ia tetap berusaha kuat demi kedua anaknya, Air dan Amala. Prioritas hidup Irish Bella saat ini adalah mencurahkan segala perhatian kepada anak-anaknya.

"Saya dan keluarga mengalami hal yang tidak mudah tapi tetap prioritas utama hidup saya adalah memberikan perhatian penuh kepada anak-anak saya, merawat dan mencintai mereka,"sambungnya.

BACA JUGA: