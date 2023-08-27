Tampil Ciamik, Dwi Sasono Jadi Pemain Terbaik di Laga Bahkan Voli

JAKARTA - Pertandingan Bahkan Voli yang dimainkan tim The Actors dan The Prediksi sukses menyita perhatian publik. Laga yang digelar pada Sabtu (26/8/2023) itu berhasil dimenangkan oleh tim The Actors.

Salah satu anggota tim The Actors yang begitu disorot ialah Dwi Sasono. Bagaimana tidak, bintang film Budi Pekerti ini berhasil menampilkan permainan terbaik dan sukses mengantarkan The Actors jadi juara.

Tak hanya itu, kebolehan Dwi di permainan ini juga membuatnya mendapatkan gelar Most Valuable Player (MVP). Suami Widi Mulia itu pun membawa pulang dua trofi karena menjadi pemain yang paling berpengaruh dalam kemenangan tim-nya.

Dalam pertandingan yang juga disiarkan live streaming di kanal YouTube Vindes, Dwi Sasono terlihat memberikan permainan terbaik saat melawan tim geng motor, The Prediksi.

Beberapa kali aktor 43 tahun ini melakukan service secara konsisten, hingga smash yang sukses mengecoh para tim The Prediksi.

Selain itu, postur tubuh tinggi Dwi Sasono juga memudahkannya untuk mengatur bola dari lawan.

Selain Dwi Sasono, kebolehan pemain lainnya dari tim The Actors seperti Bryan Domani, Ricky Harun, Tanta Ginting hingga Iko Uwais juga menjadi sorotan. Mereka juga dianggap telah memberikan permainan terbaik dan service yang konsisten.

Pertandingan Bahkan Voli ini berlangsung di Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu (26/8/2023). Laga ini disiarkan secara live streaming di kanal YouTube Vindes.

