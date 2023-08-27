Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kalina Oktarani Jadi Saksi Kasus Denny Sumargo vs Verny Hasan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |10:01 WIB
Kalina Oktarani Jadi Saksi Kasus Denny Sumargo vs Verny Hasan
Kalina Oktarani jadi saksi Denny Sumargo vs Verny Hasan (Foto: IG Kalina)
JAKARTA - Kalina Oktarani ikut terseret terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Verny Hasan terhadap Denny Sumargo.

Sebelumnya Denny Sumargo telah melaporkan Verny Hasan ke Polda Metro Jaya. Laporan itu imbas dari Verny Hasan yang mengaku hamil anak sang presenter.

Bahkan Verny Hasan menantang Denny Sumargo untuk tes DNA.

Kalina Oktarani nantinya akan menjadi saksi dari pihak Denny Sumargo. Sebab mantan istri Deddy Corbuzier itu berteman lama dengan pria yang akrab disapa Densu.

"Aku sudah kenal lebih dari tujuh tahun bersahabat sama dia, dan sedikit banyak aku tahu kisahnya Densu sama yang dulu sama yang masalah lalu, yang sekarang keluar lagi," kata Kalina Oktarani dikutip dari YouTube Intens Investigasi.

Bahkan Kalina mengetahui bahwa dulu ada seorang wanita yang mengaku hamil anaknya Densu.

"Dulu Densu tuh cuman cerita ke saya, waktu itu cerita di daerah Senayan. Kami ketemu, kami ngobrol ada lah wanita yang bilang anak yang dikandungnya itu adalah anaknya Denny Sumargo," ungkap Kalina Oktarani.

Denny Sumargo berani bertanggungjawab jika memang anak itu memang anak kandungnya.

Akan tetapi ketika melakukan tes DNA hasilnya anak tersebut bukanlah anak biologis nya.

"Densu bilang kalau benar itu memang anaknya, dia siap untuk bertanggung jawab. Tapi kan harus ada tes DNA untuk membuktikan itu anak biologis Densu kan," jelas Kalina Ocktaranny.

