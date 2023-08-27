Advertisement
MUSIK

Phoebe Paris Sukses Gelar Konser Seventeen

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |22:22 WIB
Phoebe Paris sukses gelar konser Seventeen (Foto: ist)
Phoebe Paris sukses gelar konser Seventeen (Foto: ist)
JAKARTA - Phoebe Paris sukses menggelar mini konser perilisan single terbarunya yang berjudul Seventeen di Trans Convention Centre, Bandung. Konser ini diselenggarakan tepat di perayaan ulang tahunnya yang ke-17.

Konser dipandu oleh Boy William sebagai MC. Mini konser ini Phoebe mengundang keluarga, teman-teman, dan orang-orang penting dalam hidupnya.

Selama dua minggu, Phoebe secara intensif terus melakukan persiapan untuk mini konser ini. Ia pun mengaku merasa gugup.

“Waktunya cukup padat banget. Aku pun awalnya gak yakin bisa menyiapkan semuanya secepat itu, mulai dari lagu, koreografer, dan kostum," jelasnya.

Kejutan pertama ia berikan lewat lagu Summer Days yang diiringi oleh live band dan backup dancer, Phoebe menari dengan lihai.

Lagu kedua adalah Fam I-LY. Lagu yang Phoebe dedikasikan untuk keluarganya. Berbeda dengan versi biasanya, lagu ini dibawakan secara remix dengan musik yang lebih terasa jazzy.

