HOME CELEBRITY MUSIK

Atiek CB Bikin Penonton Parade Budaya Nostalgia Lewat Lagu Terserah Boy

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |23:02 WIB
Atiek CB di Parade Budaya Merah Putih (Foto: IG Atiek)
Atiek CB di Parade Budaya Merah Putih (Foto: IG Atiek)
A
A
A

JAKARTA - Atiek CB membawakan dua lagu di panggung Parade Budaya Merah Putih, yang digelar di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu (27/8/2023).

Sebelum membuka penampilannya penyanyi bernama asli Atiek Prasetyawati menyapa para penonton yang merupakan peserta Parade Budaya Merah Putih.

"Selamat malam semuanya, apa kabar," tanya Atiek CB dijawab antusias oleh penonton.

Para penonton yang tadinya duduk di tribun mulai memadati sisi kanan kiri tepi kolam dan depan pagar pembatas, agar bisa lebih luas menyaksikan penampilan Atiek CB.

Kemudian Atiek CB sukses membuat penonton nostalgia lewat lagu Terserah Boy.

Suara khasnya sukses membius telinga para penonton.

Sebelum menutup penampilannya, Atiek CB mengingatkan agar para peserta Parade Budaya Merah Putih hati-hati ketika jalan pulang.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2

Telusuri berita celebrity lainnya
