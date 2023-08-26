Episode Tree of Love dan Cosmo My Pals dalam Animasi BIMA S, Hanya di MNCTV

JAKARTA - MNCTV kembali menayangkan dua episode terbaru animasi BIMA S, pada akhir pekan ini. Penasaran dengan kisahnya? Berikut bocoran episode yang akan tayang pada 27 Agustus 2023.

Satria gagal mendapatkan buah Bara Biru karena dihancurkan monster Batu Magma. Kondisi semakin buruk ketika Pedang Api pun belum bisa diperbaiki. Karena itu, Satria dan teman-temannya pun harus mencari Pohon Cinta.

Dalam perjalanan mencari Pohon Cinta, monster Batu Magma terus menyerang Satria dan teman-temannya. Secara tidak sengaja, Cosmo, anjing peliharaan Vicky, tertular virus Growler. Vicky kemudian mencari Satria untuk menyelamatkan Cosmo.

Namun satu-satunya cara untuk menyembuhkan anjing peliharaan Vicky tersebut adalah Seven Waterfalls. Ini tentu menjadi tantangan baru baginya karena perjalanan menuju air terjun itu tidaklah mudah. Apalagi, mereka memiliki waktu yang terbatas.

Akankah Vicky dan Satria bisa tiba di Seven Waterfalls tepat waktu dan menghindari Cosmo berubah menjadi Monster Growler? Saksikan animasi BIMA S selengkapnya di MNCTV, pada 27 Agustus 2022, pukul 11.00 WIB.

Serial animasi BIMA S berkisah tentang petualangan Satria dan sahabat-sahabatnya dalam mengumpulkan kekuatan tujuh Matrix. Serial ini diadaptasi dari live action BIMA Satria Garuda Series, yang dikemas dalam format animasi 3D dengan jalan cerita lebih menarik.

Dirilis pada 2020, BIMA S telah menjadi hiburan favorit keluarga Indonesia pada akhir pekan. Serial animasi ini bahkan didapuk sebagai Program Televisi Animasi Terbaik dari KPI Awards, pada 15 Oktober 2022.