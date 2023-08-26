Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

3 Fakta Unik Original Series Vision+ CinLock: Love, Camera, Action

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Sabtu, 26 Agustus 2023 |15:21 WIB
3 Fakta Unik Original Series Vision+ <i>CinLock: Love, Camera, Action</i>
Mengulik fakta unik CinLock: Love, Camera, Action. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Vision+ resmi menayangkan original series terbarunya, CinLock: Love, Camera, Action, sejak 10 Agustus 2023. Episode terbaru serial tersebut dapat ditonton melalui tautan berikut ini.

Serial ini dibintangi oleh Tissa Biani (Lala), Yusuf Mahardika (Jun), Diandra Agatha (Jessica), Omara Esteghlal (Reyhan), dan Wavi Zihan (Ute). Sebelum menonton CinLock, yuk melihat fakta-fakta unik series ini.

1.Gambaran Produksi Film 

Serial CinLock: Love, Camera, Action bertutur tentang Lala, mahasiswa jurusan film yang terlibat dalam sebuah produksi film. Lewat serial ini, penonton bisa mendapat gambaran tentang proses produksi sebuah proyek film.

2.Antara Cinta, Keluarga, dan Persahabatan

Tak hanya tentang percintaan, serial CinLock: Love, Camera, Action juga mengangkat isu-isu tentang persahabatan dan keluarga yang cukup pelik. Seperti ketika Jun dan Reyhan selalu berbeda pendapat, hingga pilihan Lala masuk jurusan film yang tak mendapat dukungan sang ibu.

3.Kerja Keras Meraih Mimpi

Perjuangan Lala menjadi produser dalam sebuah proyek film menggambarkan pentingnya kerja keras dalam meraih mimpi. Meski harus menghadapi berbagai tantangan, namun dia tetap fokus bagaimana produksi filmnya bisa berhasil.

Selain itu, CinLock: Love, Camera, Action juga mengusung pesan pentingnya kerja sama tim dalam meraih tujuan. Karena dalam hidup, kita tak akan pernah berhasil tanpa bantuan orang lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement