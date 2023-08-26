3 Fakta Unik Original Series Vision+ CinLock: Love, Camera, Action

JAKARTA – Vision+ resmi menayangkan original series terbarunya, CinLock: Love, Camera, Action, sejak 10 Agustus 2023. Episode terbaru serial tersebut dapat ditonton melalui tautan berikut ini.

Serial ini dibintangi oleh Tissa Biani (Lala), Yusuf Mahardika (Jun), Diandra Agatha (Jessica), Omara Esteghlal (Reyhan), dan Wavi Zihan (Ute). Sebelum menonton CinLock, yuk melihat fakta-fakta unik series ini.

1.Gambaran Produksi Film

Serial CinLock: Love, Camera, Action bertutur tentang Lala, mahasiswa jurusan film yang terlibat dalam sebuah produksi film. Lewat serial ini, penonton bisa mendapat gambaran tentang proses produksi sebuah proyek film.

2.Antara Cinta, Keluarga, dan Persahabatan

Tak hanya tentang percintaan, serial CinLock: Love, Camera, Action juga mengangkat isu-isu tentang persahabatan dan keluarga yang cukup pelik. Seperti ketika Jun dan Reyhan selalu berbeda pendapat, hingga pilihan Lala masuk jurusan film yang tak mendapat dukungan sang ibu.

3.Kerja Keras Meraih Mimpi

Perjuangan Lala menjadi produser dalam sebuah proyek film menggambarkan pentingnya kerja keras dalam meraih mimpi. Meski harus menghadapi berbagai tantangan, namun dia tetap fokus bagaimana produksi filmnya bisa berhasil.

Selain itu, CinLock: Love, Camera, Action juga mengusung pesan pentingnya kerja sama tim dalam meraih tujuan. Karena dalam hidup, kita tak akan pernah berhasil tanpa bantuan orang lain.