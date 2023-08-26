Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Artis Indonesia Umumkan Kehamilan di 2023

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 27 Agustus 2023 |08:30 WIB
4 Artis Indonesia Umumkan Kehamilan di 2023
Artis Indonesia umumkan kehamilan di 2023. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)
A
A
A

JAKARTA - Deretan artis Indonesia umumkan kehamilan di 2023 dan sukses menarik perhatian publik. Menariknya, meski sebagian menuai pujian dan disambut hangat namun ada pula yang justru mendapat hujatan warganet. 

Berikut deretan artis Indonesia umumkan kehamilan di 2023 seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber, pada Sabtu (26/8/2023).

1.Jennifer Coppen

Artis Indonesia umumkan kehamilan di 2023. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)

Artis Indonesia umumkan kehamilan di 2023. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)

Sempat bungkam, Jennifer Coppen akhirnya membagikan kabar kehamilannya lewat Instagram, pada 14 Mei 2023. Menariknya, aktris 22 tahun itu hamil sebelum menikah dengan sang kekasih Dali Wassink, pria keturunan Belanda-Thailand yang lebih muda setahun darinya.

2.Aurel Hermansyah

Artis Indonesia umumkan kehamilan di 2023. (Foto: Instagram/@aurelie.hermansyah)

Artis Indonesia umumkan kehamilan di 2023. (Foto: Instagram/@aurelie.hermansyah)

Artis Indonesia umumkan kehamilam di 2023 selanjutnya adalah Aurel Hermansyah. Dia dan Atta Halilintar sang suami mengumumkan kehamilan kedua lewat Instagram, pada 7 Mei 2023. Sebulan kemudian, mereka menyebut kalau anak keduanya itu berjenis kelamin perempuan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement