4 Artis Indonesia Umumkan Kehamilan di 2023

JAKARTA - Deretan artis Indonesia umumkan kehamilan di 2023 dan sukses menarik perhatian publik. Menariknya, meski sebagian menuai pujian dan disambut hangat namun ada pula yang justru mendapat hujatan warganet.

Berikut deretan artis Indonesia umumkan kehamilan di 2023 seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber, pada Sabtu (26/8/2023).

1.Jennifer Coppen

Artis Indonesia umumkan kehamilan di 2023. (Foto: Instagram/@jennifercoppenreal20)

Sempat bungkam, Jennifer Coppen akhirnya membagikan kabar kehamilannya lewat Instagram, pada 14 Mei 2023. Menariknya, aktris 22 tahun itu hamil sebelum menikah dengan sang kekasih Dali Wassink, pria keturunan Belanda-Thailand yang lebih muda setahun darinya.

2.Aurel Hermansyah

Artis Indonesia umumkan kehamilan di 2023. (Foto: Instagram/@aurelie.hermansyah)

Artis Indonesia umumkan kehamilam di 2023 selanjutnya adalah Aurel Hermansyah. Dia dan Atta Halilintar sang suami mengumumkan kehamilan kedua lewat Instagram, pada 7 Mei 2023. Sebulan kemudian, mereka menyebut kalau anak keduanya itu berjenis kelamin perempuan.